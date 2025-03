PSG : «Le meilleur du monde» en souffrance à Paris

Alexis Brunet

Lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool, le PSG a dégagé une prestation collective impressionnante. Malheureusement, cela n’a pas suffi, car le club de la capitale s’est incliné un but à zéro. Les Parisiens peuvent notamment maudire Alisson, qui a multiplié les parades. Pour son coéquipier Virgil van Dijk, le Brésilien est tout simplement le meilleur du monde.

Mardi soir à Anfield, le PSG essayera d’aller chercher sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions. La mission sera compliquée pour les partenaires d’Ousmane Dembélé, qui se sont inclinés un but à zéro à domicile et qui devront donc gagner par deux buts d’écart à Liverpool.

Liverpool a beaucoup souffert

Lors du match aller, le PSG a impressionné en dominant outrageusement Liverpool. Pour le site officiel des Reds, Virgil van Dijk est revenu sur la rencontre face aux Parisiens et il a avoué que son équipe avait beaucoup souffert. « Ce n'est jamais facile de jouer à l'extérieur en Ligue des champions, surtout contre une équipe avec autant de qualité et d'intensité que le PSG. Nous savions avant même de frapper le ballon qu'il y aurait des moments dans le jeu où nous devrions souffrir et que nous devrions faire preuve de caractère, de résilience et de solidarité. »

Liverpool sauvé par un immense Alisson

Liverpool doit en partie sa victoire à Harvey Elliott, seul buteur à la 87ème minute, mais également à Alisson qui a multiplié les arrêts pour écœurer le PSG. Il faut dire que, selon Virgil van Dijk, le Brésilien est tout simplement le meilleur du monde à son poste. « Nous avons montré toutes ces choses, et bien sûr, cela aide d'avoir, à mon avis, le meilleur gardien du monde dans son équipe. Alisson Becker nous a sauvés à de nombreuses reprises dans le passé et sa performance à Paris était une autre performance spéciale à ajouter à sa collection, c'est sûr. Je dois cependant souligner que c'est toujours un effort d'équipe lorsque nous gagnons des matchs. »