L'OM perd ses patrons, le vestiaire tranche !

Alexis Brunet

L’OM vit actuellement une période très compliquée. Sur le plan sportif, cela va assez bien pour le club phocéen, mais c’est au niveau de ses dirigeants que le bât blesse. En effet, Pablo Longoria, Medhi Benatia et Fabrizio Ravanelli ont tous hérité de suspensions plus ou moins lourdes. Toutefois, le trio marseillais garde l’appui du vestiaire olympien.

À la fin de la rencontre face à l’AJ Auxerre (victoire 3-0 de l’AJA), Pablo Longoria avait complètement craqué. Le président de l’OM avait fortement critiqué l’arbitrage de Jérémy Stinat, allant jusqu’à parler de corruption et traitant la Ligue 1 de championnat de merde. Des propos qui ont valu au dirigeant marseillais une suspension de 15 matches.

Benatia est lui aussi suspendu

L’OM a donc perdu Pablo Longoria pour un bon bout de temps, mais également Medhi Benatia. Le directeur sportif marseillais a lui écopé d’une suspension de trois mois dernièrement pour son mauvais comportement à la fin d'OM-Lille en Coupe de France. Au total, trois dirigeants du club phocéen sont suspendus, puisque Fabrizio Ravanelli avait lui aussi écopé de trois matches de suspension pour avoir critiqué l’arbitrage de Jérémy Stinat.

« Le président Longoria est très compétent »

La période est donc compliquée pour les dirigeants de l’OM, mais ils peuvent toutefois compter sur le soutien du vestiaire marseillais. Lors d’un entretien accordé au Corriere dello Sport, Luis Henrique a eu des mots plutôt sympas pour l’état-major du club phocéen. « Le président Longoria est très compétent et il est entouré de gens très bien comme Ravanelli et Benatia. Le club grandit de plus en plus et nous devons travailler dur pour être au niveau du club. »