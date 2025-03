Mercato : «Un joueur très fort» est annoncé à l’OM !

Axel Cornic

A la recherche de renforts cet hiver, Mehdi Benatia et Pablo Longoria se sont tournés vers la Serie A, avec l’arrivée en fin de mercato d’Ismaël Bennacer. Prêté par l’AC Milan, l’international algérien a fait des débuts prometteurs, ce qui pourrait se traduire par un transfert définitif à la fin de la saison.

Roberto De Zerbi voulait un nouveau profil au milieu de terrain et comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com, l’OM a opté pour Ismaël Bennacer. Un retour de flamme, puisque le natif de Arles avait déjà été approché par le club marseillais lors du dernier mercato estival.

L'OM prépare un coup de génie ?

« Pour moi, Milan a perdu un joueur très fort et ça se voit déjà à Marseille »

Il s’est rapidement installé comme un titulaire en puissance et si à l’OM on profite de son talent, certains pensent que l’AC Milan n’aurait jamais dû le laisser partir. « Pour moi, Milan a perdu un joueur très fort et ça se voit déjà à Marseille » a expliqué Djamel Mesbah, dans un entretien accordé au portail italien Milannews.it.

« En termes de qualité et de quantité, est une denrée rare »

« Dans le football moderne, un joueur similaire, en termes de qualité et de quantité, est une denrée rare » a assuré l’international algérien, qui a également porté les couleurs de l’AC Milan au cours de sa carrière. Pour rappel, l’OM a conclu un prêt payant de 1M€, avec une option d’achat à 12M€ ainsi que 3M€ de bonus éventuels.