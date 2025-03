PSG : Son agent voit d’autres clubs, la presse italienne balance !

Axel Cornic

Barré par les choix de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été contraint de quitter le Paris Saint-Germain pour trouver plus de temps de jeu. Un prêt de six mois a ainsi été conclu avec la Juventus et cela pourrait bien se traduire en un transfert définitif, avec l’agent de l’attaquant qui semble ratisser large pour le prochain mercato.

Troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG derrière Neymar et Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani n’a pas du tout connu un grand succès. Parti un an et demi seulement après son arrivée, il s’est totalement relancé en Serie A avec la Juventus, volant notamment la vedette à la star de l’attaque Dusan Vlahovic.

Nouveau prêt avec la Juventus ?

Ses prestations sous les ordres de Thiago Motta semblent avoir déjà convaincu les bianconeri, avec la presse italienne qui parle d’un nouvel accord pour la fin de la saison. La Juventus discuterait vraisemblablement d’un nouveau prêt avec le PSG, comprenant cette fois une option d’achat qui pourrait tourner autour des 40M€.

L’agent de Kolo Muani lorgne la Premier League

Ce n’est toutefois pas la seule piste pour Randal Kolo Muani ! D’après les informations de Tuttosport, l’agent de l’international français aurait rencontré plusieurs clubs de Premier League récemment. Un départ en Angleterre ne serait pas seulement un espoir pour le PSG qui pourrait tirer un peu plus d’argent de son éventuel départ, mais également pour le joueur, avec un salaire beaucoup plus élevé qu’en Italie.