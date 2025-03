PSG : Ce transfert annulé à la dernière minute ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Gabriel Moscardo et Nordi Mukiele ont quitté le PSG sous la forme d'un prêt sec. Le premier a rejoint le Stade Reims, tandis que le second évolue sous les couleurs du Bayer actuellement. En janvier, trois autres joueurs sont partis finir la saison ailleurs : Marco Asensio (Aston Villa), Randal Kolo Muani (Juventus) et Milan Skriniar (Juventus). Selon vous, l'un de ces joueurs va-t-il annuler son retour au PSG cet été ? A vos votes !

Devenu indésirable au PSG, Nordi Mukiele a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Pour emmagasiner du temps de jeu, l'international français a été prêté au Bayer Leverkusen jusqu'à la fin de la saison. Transféré au PSG en janvier 2024, et arrivé à Paris au mois de juin, Gabriel Moscardo ne figurait pas dans les plans de Luis Enrique pour cet exercice 2024-2025. Par conséquent, le crack brésilien de 19 ans a également été prêté, mais au Stade de Reims. Et à l'instar de Nordi Mukiele, Gabriel Moscardo est supposé revenir au PSG le 1er juillet.

Le PSG a bouclé 5 prêts secs

Au mois de janvier, trois autres joueurs du PSG sont partis sous la forme d'un prêt sec : Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Alors que Luis Enrique ne comptait plus sur eux, ils ont tous les trois été poussés vers la sortie lors du dernier mercato hivernal.

PSG : Un retour annulé au dernier moment ?

Après longues semaines de travail, Luis Campos - le conseiller football du PSG - a trouvé un nouveau point de chute à Marco Asensio, Randal Kolo Muani (26 ans) et à Milan Skriniar lors de la dernière fenêtre de transferts. D'abord, le milieu offensif espagnol a migré vers l'Angleterre, du côté d'Aston Villa. Ensuite, l'attaquant français s'est envolé vers l'Italie pour rejoindre la Juventus Turin. Enfin, le défenseur central slovaque a rejoint le Fenerbahçe en Turquie. S'ils sont tous supposés revenir au PSG le 1er juillet, ils pourraient finalement rester dans leur club actuel la saison prochaine. En effet, Aston Villa, la Juventus et Fenerbahçe voudraient conserver respectivement Marco Asensio (30 ans), Randal Kolo Muani et Milan Skriniar (30 ans). De son côté, le Bayer souhaiterait également voir Nordi Mukiele (27 ans) rester à Leverkusen en 2025-2026.

A votre avis, l'un de ces joueurs va-t-il voir son retour au PSG être annulé au dernier moment ? C'est le moment de voter !