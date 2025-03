Une star du PSG obligée «de sortir en pleine nuit», l’annonce choc

Axel Cornic

Avec son transfert au Paris Saint-Germain cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia a totalement changé de réalité et franchi un énorme palier dans sa carrière. Au Napoli, cela n’a en effet pas toujours été facile pour l’ailier géorgien, notamment lorsqu’il s’agissait de plaisirs simples en dehors des terrains.

Considéré comme l’une des plus grandes stars de Serie A, Khvicha Kvaratskhelia a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Après un transfert raté l’été dernier et un bras de fer avec les dirigeants, il a en effet réussi à boucler son transfert vers le PSG pour 70M€. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a tout changé dans sa vie.

Ce n’était pas facile à Naples

Ancien joueur du Napoli, Valon Behrami a fait quelques révélations sur le quotidien parfois compliqué de Khvicha Kvaratskhelia, en Italie. « Vous vous rendez compte, il a été obligé de sortir en pleine nuit pour aller voir la peinture murale de Diego Armando Maradona » a expliqué l’ancien milieu de terrain, au micro du média suisse RSI.

« Ils ne nous arrêtaient pas partout comme c'est arrivé à l'attaquant géorgien »

« Force est de constater que sa vie a changé désormais » a poursuivi Behrami, qui a porté les couleurs du Napoli de 2012 à 2014. « Mon cas était totalement différent. Les footballeurs comme moi, Blerim (Dzemaili, ndlr), n'avaient certainement pas la popularité de Khvicha Kvaratskhelia, ils ne nous arrêtaient pas partout comme c'est arrivé à l'attaquant géorgien ».