PSG : Kvaratskhelia fait ses adieux, le malaise est total

Après la rencontre face à Liverpool mercredi soir (défaite 1-0), Kvicha Kvaratskhelia avait le masque. Le scénario cruel de ce huitième de finale aller de Ligue des champions l'a plongé dans une période déception. Une amertume qui s'est fait ressentir dans ses interviews d'après match, dont certains propos ont pu déranger en Italie, notamment à Naples, sa ville de cœur.

En janvier dernier, Kvicha Kvaratskhelia faisait ses adieux au Napoli, un club qui lui a permis de lancer sa carrière européenne et de remporter un titre de champion d’Italie en 2023. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il avait tenu à remercier les supporters napolitains avant de s’envoler pour le PSG.

Les adieux de Kvara déjà oubliés ?

« C’est dur pour moi mais c’est l’heure de dire au revoir. J’ai vécu une période incroyable ici, nous avons partagé beaucoup de souvenirs ensemble, expérimenté beaucoup d’incroyables émotions. Naples était ma maison, où je me suis senti incroyable grâce à chacun d’entre vous. Le chemin que nous avons emprunté ensemble est toujours dans mon esprit et c’est très émouvant » avait-il confié.

« Je ne pense pas que Naples lui manque tant que ça »

Mais pour certains journalistes, ce message manque de sincérité, et ce ne se sont pas les récentes déclarations du joueur qui vont permettre de renouer le lien. Après la défaite frustrante du PSG face à Liverpool mercredi soir, Kvaratskhelia s’est présenté au micro de Sky Sports, mais son discours a déçu le public italien, à commencer par le journaliste Francesco Modugno. « Kvaratskhelia était sombre et je ne pense pas qu'aujourd'hui Naples lui manque tant que ça. Hier, on lui a demandé de dire bonjour aux Napolitains, mais il s'est limité à un simple ciao. Ce bonjour était froid et incohérent » a-t-il confié sur le plateau de Radio Marte. Une froideur qui peut aussi expliquer par le scénario cruel de ce huitième de finale aller de Ligue des champions.