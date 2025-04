OM - Rabiot : Un désastre est annoncé !

La rédaction

Sous pression après sa lourde défaite contre Monaco, l’OM voit ses concurrents revenir dangereusement. Karim Bennani tire la sonnette d’alarme sur l’attitude des joueurs, mettant en garde contre une possible non-qualification européenne. Une perspective catastrophique pour l’OM de Roberto De Zerbi, notamment pour Adrien Rabiot, attaché à la Ligue des champions.

Après la défaite 3-0 face à l’AS Monaco, l’OM a de nouveau perdu sa deuxième place et redescend sur la troisième marche du podium. Si cette position reste qualificative pour la Ligue des champions, l'OM n’a que très peu d’avance sur ses concurrents directs, qui se rapprochent dangereusement. Lyon (51 points), Lille et Strasbourg (50 points) talonnent de très près les hommes de Roberto De Zerbi (52 points).

«L’OM ne terminera même pas européen»

Karim Bennani s’est d’ailleurs exprimé sur la situation de l’OM dans L’Équipe de Greg, sur la chaîne L’Équipe 21 :

«Ce qui m’a le plus déçu pendant le match contre Monaco ? Je dirais le comportement. L’attitude de la majorité de l’effectif, j’exclus Rulli, Rabiot et Højbjerg à la rigueur, qui n’étaient pas à 100 %, ça se voyait physiquement, mais le reste… Avec cette attitude-là… Comment voulez-vous vous qualifier en Ligue des champions et finir dans les trois premiers ? Ou même les quatre premiers ? Aujourd’hui, ça revient fort derrière, et si les joueurs qui composent l’effectif de l’OM continuent d’avoir ce type d’attitude : l’OM ne terminera même pas européen selon moi.»

La qualification en LDC est primordiale

Une non-qualification en Ligue des champions pourrait avoir de lourdes conséquences pour l’OM. Outre l’impact financier, l’avenir de certains joueurs pourrait être remis en question. Adrien Rabiot a d’ailleurs plusieurs fois exprimé son souhait de disputer cette compétition :

«J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer. (…) La C1, c’est un grand truc pour un joueur de football. Je ne comprends pas qu’on n’ait pas plus faim à l’idée d’y aller. Certains ne pourront jamais la jouer.»