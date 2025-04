Craquage à l’OM, Longoria se fait encore allumer !

La rédaction

Rien ne va plus à l’OM, englué dans une série noire et des tensions internes inquiétantes. Entre les défaites à répétition, des dirigeants sanctionnés et un vestiaire touché, le club marseillais semble au bord de l’implosion. Pour Jérôme Rothen, la direction a clairement perdu le contrôle. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont de nouveau ciblés.

Avec la défaite face à l’AS Monaco le week-end dernier, l’OM rentre un peu plus dans la crise. Une cinquième défaite en sept matchs et un troisième déplacement consécutif en encaissant trois buts, des statistiques qui dont peur à l’OM et qui plonge le club encore un peu plus dans la crise. Jérome Rothen s’est d’ailleurs exprimé sur cette série de mauvais résultats à l’OM et sur ce qu’il se passait en hauts lieux.

«Ils sont tous responsables»

«Autant j’y croyais il y a deux-trois matchs, autant là, quand tu fais le constat des dernières rencontres… Tu prends trois buts à Reims, trois contre Auxerre, encore trois à Monaco, trois contre le PSG… Franchement, c’est tout un ensemble qui déconne», commence l’ancien joueur du PSG sur les ondes de RMC, avant de s’en prendre à la direction de l'OM. «Ils sont tous responsables. Que ce soit les dirigeants : ils ont perdu pied. Et moi, je pensais pas que ça laisserait autant de traces dans le vestiaire. Je minimisais un peu l’affaire, je me disais : "Bon, ils ont le droit de s’énerver". Mais je pense que ça a gangréné le vestiaire», poursuit-il dans son émission Rothen s’enflamme.

Gros craquages à l’OM

Jérôme Rothen fait ici référence aux différents débordements qui ont eu lieu à l’OM ces derniers mois. Medhi Benatia a écopé d’une suspension de six mois (dont trois mois fermes) après le match de Coupe de France face au LOSC. Pablo Longoria, président du club, a lui été suspendu pour quinze matchs après son énorme pétage de plombs lors de la deuxième défaite contre Auxerre (3-0).