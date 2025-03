Un joueur du PSG veut faire «l’impensable»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain se trouve dans une situation délicate après une défaite frustrante face à Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des champions (0-1). Malgré ce revers, l'équipe, forte de son expérience passée contre le FC Barcelone, est déterminée à réaliser un exploit du côté d’Anfield. Vitinha et Achraf Hakimi font partie des optimistes.

C’est une défaite rageante pour le Paris Saint-Germain, surclassant Liverpool lors de son huitième de finale aller de Ligue des champions avant l’ouverture du score d’Harvey Elliott dans les dernières secondes de la partie (0-1). Le club de la capitale devra donc se surpasser à Anfield la semaine prochaine pour espérer aller plus loin dans la compétition, ce qu’il a déjà réalisé l’an dernier.

Mercato - PSG : Riolo réclame absolument ce transfert !

➡️ https://t.co/a4lFR2t1gm pic.twitter.com/SNNTJqXHqK — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 7, 2025

« On est un groupe sain, et on peut réaliser l’impensable »

Battu par le FC Barcelone (2-3) au Parc des Princes en avril dernier, le PSG avait ensuite triomphé en terre catalane (1-4), de quoi galvaniser les joueurs de Luis Enrique, confiants dès leur défaite à l’aller. « Entre nous, on avait l’impression d’être seuls contre tous, confiait après la victoire un joueur à l'identité restée secrète, rapporté par L’Équipe. Ces six jours ont renforcé ce qu’il se passe entre nous. Je crois qu’on est un groupe sain, et qu’on peut réaliser l’impensable ».

L’assurance de Vitinha et Hakimi

Depuis, l’état d’esprit n’a pas changé et les joueurs du PSG affichent aujourd’hui la même confiance avant de retrouver Liverpool mardi prochain. Dans les vestiaires, Vitinha et Achraf Hakimi ont d’ailleurs assuré à leurs coéquipiers qu’ils étaient convaincus que l’équipe allait renverser la situation.