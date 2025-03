PSG : Hanouna, le coup de fil à Al-Khelaïfi révélé dans TPMP !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, Cyril Hanouna était dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à PSG-Liverpool. S’occupant de la sécurité du présentateur de TPMP, Mokhtar l’accompagnait et voilà qu’il aimerait bien être également présent au retour à Anfield. Hanouna pourrait alors appeler Nasser Al-Khelaïfi à la rescousse pour exaucer ce souhait.

A l’instar de David Beckham, Cyril Hanouna était lui aussi présent dans les tribunes du Parc des Princes ce mercredi soir. C’est avec Mokhtar que le présentateur de TPMP a assisté PSG-Liverpool. « On a kiffé hier. On était bien tous les deux. On a été prendre un petit verre à la mi-temps. (…) On s’est régalé, tout le monde était très sympa. Des amours », a-t-il d’ailleurs raconté sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste au lendemain de ce match.

« Nasser, il va t’appeler »

Mais voilà qu’après avoir assisté au match aller entre le PSG et Liverpool avec Cyril Hanouna, Mokhtar veut être là à Anfield pour le match retour. « Tu veux que je t’emmène à Liverpool ? Je vais voir ce que je peux faire », lui a alors répondu le présentateur de TPMP. C’est alors qu’en plein direct, Mokhtar a interpellé personnellement Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG : « Nasser, il va t’appeler ».

« Allez, PSG-OM, on le fait ensemble »

Cyril Hanouna va donc voir ce qu’il peut faire pour Liverpool-PSG. En revanche, il a fait une promesse à Mokhtar pour le PSG-OM qui arrive le 16 mars. « Mokhtar, on fera tous les matchs. C’est quand le prochain ? Il faut qu’on passe. En championnat ? On peut faire. PSG-OM ? Allez, PSG-OM, on le fait ensemble », a ainsi lâché Hanouna.