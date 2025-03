PSG : «Le meilleur joueur du monde» a disparu !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG était opposé à Liverpool au Parc des Princes. Lors de cette rencontre, Nuno Mendes a réussi à contenir Mohamed Salah du coup d'envoi à sa sortie. Malgré tout, l'international égyptien reste le meilleur joueur du monde selon Dominique Sévérac.

Pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est frotté à Liverpool au Parc des Princes. Si le club de la capitale s'est incliné à domicile (0-1), il peut tout de même de vanter d'avoir surdominé la meilleure équipe d'Europe et d'avoir rendu le meilleur joueur du monde inoffensif.

Salah était inoffensif contre le PSG

Lors de la saison régulière de la Ligue des Champions, Liverpool a terminé à la première place avec 21 points (sept victoires et une défaite). De son côté, le PSG a fini 15ème avec 13 unités (quatre succès, un nul et trois revers). Malgré tout, les hommes de Luis Enrique ont donné une leçon de football aux Reds ce mercredi soir, même s'ils ont perdu la rencontre.

«Salah a été invisible»

Lors d'une série de questions-réponses avec des internautes, Dominique Sévérac a loué le travail du PSG et de son latéral gauche Nuno Mendes, qui ont réussi à mettre Mohamed Salah hors d'état de nuire. « On parle beaucoup des erreurs de certains joueurs du PSG. Mais où était Mo Salah, le meilleur joueur du monde ? Était-il sur le terrain ? Mo Salah a totalement raté son match, comme Vinicius et Mbappé avec le Real contre l'Atlético. Salah a été invisible parce que Nuno Mendes a été fantastique. Il n'empêche que Mo Salah est le meilleur joueur du monde à mes yeux au 6 mars 2025. La semaine prochaine, il ne le sera peut-être plus. Ce serait bon signe pour le PSG », a déclaré le journaliste du Parisien.