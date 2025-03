Un «grand joueur» recruté par le PSG, Luis Enrique l’annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une performance impressionnante contre Liverpool, avec notamment 27 frappes, dont 10 cadrées, le PSG n'a pas réussi à prendre l'avantage lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (0-1). Khvicha Kvaratskhelia, recrue hivernale, fut l’un des principaux dangers parisiens. Luis Enrique a salué sa prestation et celle de ses coéquipiers.

Le PSG a livré un grand match contre Liverpool mercredi soir, mais cela n’aura pas suffi pour prendre l’avantage dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions. Les occasions n’ont pourtant pas manqué avec 27 frappes, dont 10 cadrées. Khvicha Kvaratskhelia, recruté cet hiver, s’est illustré et a notamment cru trouver la faille avant de voir sa réalisation annulée pour un léger hors-jeu. Après le match, Luis Enrique a été interrogé sur l’excellente partie de son nouveau joueur.

« Pour jouer au Paris Saint-Germain, il faut être un grand joueur »

« Il est très facile de s'adapter à mon système de jeu, très facile. Pour jouer au Paris Saint-Germain, il faut être un grand joueur, cela ne suffit pas d’être un joueur médiocre, a confié Luis Enrique, rapporté par CulturePSG. Tous ceux que j’ai sont de grands joueurs. Je ne mettrai donc pas en avant un joueur en particulier aujourd'hui. Je mettrai en avant l'équipe, tout le bloc. »

« Nous nous battrons jusqu'au bout avec nos armes »

« Je mettrai en avant ce que nous avons vécu, qui nous servira à grandir et à regarder de l’avant avec optimisme. Et dans six jours, nous repartirons à la guerre, c’est certain. Je ne sais pas si nous nous qualifierons ou non, mais je peux vous garantir que nous nous battrons jusqu'au bout avec nos armes », promet l’entraîneur du PSG.