Polémique à l’OM : Daniel Riolo pète les plombs !

Encore un match de l’OM où un fait de jeu a beaucoup fait parler de par la décision arbitrale effectuée. Contre l’AS Monaco dimanche (1-0), les hommes de Roberto De Zerbi ont vu la VAR annuler un but pour hors-jeu sans une explication expliquée. Ce qui dérange Jean-Louis Tourre qui l’a fait savoir sur les ondes de RMC dimanche soir, engendrant la colère de Daniel Riolo.

Deux petites minutes avant l’ouverture du score de Mason Greenwood qui a libéré l’intégralité de l’ Orange Vélodrome , ce sont les visiteurs du soir de l’ AS Monaco qui jetaient un froid dans l’antre de l’ OM dimanche. Et ce, par le biais d’un but de Folarin Balogun refusé par la VAR pour une position de hors-jeu. Une décision qui n’a pas été comprise de tous, à commencer par le journaliste Jean - Louis Tourre qui a pesté sur les ondes de RMC pendant le débriefing de ce sommet de la 16ème journée de Ligue 1 entre l’ OM et l’ AS Monaco (1-0).

« Je ne comprends pas qu'en 2025, au stade, on n'ait pas les explications des choix de l'arbitre. Aux États-Unis, on t'explique le truc tout de suite. Il faut expliquer les décisions de l'arbitre au public, pour comprendre. L'explication, c'est que sur le premier but, Balogun est hors-jeu et sa position fait qu'Aguerd est obligé de le contourner, donc fait action de jeu ». a affirmé Jean-Louis Tourre dans la foulée de la victoire de l ’ OM . De quoi lui valoir une réponse salée de Daniel Riolo qui n’a clairement pas pris de gants.

«Arrêtez avec l'arbitrage, vous nous gonflez»

En montant dans les tours, l’éditorialiste de RMC a pris à partie Jean-Louis Tourre et tous ceux qui se plaignent de l’arbitrage pour une méthode plus américanisée. « Qu'on ne comprenne pas que pas que le joueur dans son action de jeu a fait que le défenseur a modifié sa course... Tu as besoin qu'on explique ça? On a vécu 50 ans en attendant et maintenant, tu veux le savoir tout de suite. On est en train de devenir des Américains mais arrêtons un peu. Arrêtez avec l'arbitrage, vous nous gonflez. On a vu un bon match, arrêtez de parler des arbitres ».

Walid Acherchour, également présent sur le plateau de l’After Foot, a regretté deux erreurs d’arbitrage dont une main de Mohammed Salisu. Il n’en fallait pas plus pour que Daniel Riolo reparte de plus belle.

