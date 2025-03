«Il est mauvais», un joueur du PSG prend très cher !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est incliné face à Liverpool, et ce, contre le cours du jeu. S'étant procuré une multitude d'occasions nettes, les hommes de Luis Enrique ont toujours buté sur Alisson Becker. Peu après le coup de sifflet finale de ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Daniel Riolo a pointé du doigt Gianluigi Donnarumma, qui n'a pas été capable de stopper la seule frappe cadrée des Reds.

Pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG est opposé à Liverpool. Au match aller, les deux équipes se sont affrontées au Parc des Princes. Malgré une nette domination et un très grand nombre d'occasions nettes, le club de la capitale n'a pas réussi à marquer, étant tombé sur un Alisson Becker impérial ce mercredi soir.

PSG-Liverpool : Riolo accuse Donnarumma

Malheureusement pour le PSG, il a encaissé un but sur la seule frappe cadrée de Liverpool. Résultat, les hommes de Luis Enrique ont perdu 1-0 face aux Reds à domicile. Présent dans l'émission l'After Foot après la défaite du PSG, Daniel Riolo s'en est pris à Gianluigi Donnarumma.

«Sa main s'est briochée»

« Alisson est l'homme du match. Et sur la seule frappe cadrée de Liverpool, Donnarumma est mauvais. Il est mauvais. Ça compte. Quand en face tu as un gardien qui fait 100 arrêts et que le tien… Donnarumma, sur la seule frappe où s'il fait la moitié d’un arrêt d’Alisson, tu ne prends pas le but. Parce que sa main fait brioche. Sa main s'est briochée », a pesté Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.