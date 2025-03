Problème de poids pour une star du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fautif sur le but encaissé par le PSG contre Liverpool, Gianluigi Donnarumma se retrouve une nouvelle fois au coeur du débat en Ligue des Champions. Et Emmanuel Petit va même jusqu'à évoquer un problème de corpulence pour le gardien italien du PSG.

Le PSG a de quoi être frustré après la défaite concédée contre Liverpool (0-1) mercredi soir au Parc des Princes ! Les hommes de Luis Enrique ont outrageusement dominé les débats, butant sur un immense Alisson Becker dans le but adverse. Et paradoxalement, sur la seule occasion dangereuse des Reds, Gianluigi Donnarumma n'a pas eu la main assez ferme et n'a pu empêcher la défaite du PSG.

Donnarumam : un problème du poids ?

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport après la rencontre, Emmanuel Petit a pointé du doigt la performance du gardien italien du PSG, et également son poids : « Il a un problème, peut-être au niveau de sa corpulence. Il est trop lourd, il n'est pas assez agile », indique le champion du Monde 98.

L'éternel débat au PSG

Comme lors de chaque grand rendez-vous de Ligue des Champions du PSG, la performance de Gianluigi Donnarumma provoque donc un débat majeur. Et cette nouvelle bévue de mercredi contre Liverpool pourrait bien lui coûter cher, alors que son contrat prendra fin en juin 2026 avec le PSG.