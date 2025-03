Scandale au PSG, Daniel Riolo balance !

Axel Cornic

Les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions ont livré leur verdict et il n’est pas bon pour le Paris Saint-Germain, qui a perdu sur la pelouse du Parc des Princes face à un Liverpool cynique (0-1). Une rencontre qui a laissé un goût amer chez les Parisiens, notamment à cause d’un évènement très discuté sur un contact entre Bradley Barcola et Ibrahima Konaté.

Ça a chauffé dans les coulisses du Parc des Princes cette semaine. Dominateur sur le terrain, le PSG n’a pas réussi à décrocher le résultat espéré et les esprit se sont chauffés à la mi-temps, avec une scène impliquant Luis Campos qui a notamment beaucoup fait parler. Vraisemblablement contrarié par l’arbitrage, le directeur sportif parisien a poussé un gros coup de gueule auprès de Mr Davide Massa.

Le contact qui a fait craquer Luis Campos

Campos faisait référence à un contact dans la surface entre le défenseur Ibrahima Konaté et Bradley Barcola, réclamant un penalty ou un carton rouge. Mais pour Daniel Riolo, ça ne vaut pas vraiment tout ce débat. « Le climat est trop tendu, les arbitres ne peuvent pas prendre tout dans la gueule sans arrêt » a déclaré le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, ce jeudi.

« Le PSG ne s’est pas fait voler par l’arbitre ! »

« On dit il ne faut pas parler des arbitres et sur certains plateau les débats c’est : Le PSG s’est-il fait voler ? Ou l’arbitre a-t-il volé le match ? Arrêtons avec ça ! Le PSG ne s’est pas fait voler par l’arbitre ! Il y a eu une décision, c’est tout » a assuré Daniel Riolo. A noter que ce dernier n’est pas le seul à avoir recadré le directeur sportif du PSG, puisque au moment de son coup de gueule certaines images montrent également Virgil Van Djik, le défenseur de Liverpool, le calmer avec avec une punchline bien sentie.