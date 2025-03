PSG : «Ce n’est pas la Ligue 1», le clash surréaliste face aux caméras !

Thomas Bourseau

Le PSG, et plus précisément Luis Campos, s’est senti volé par Davide Massa, arbitre de Paris Saint-Germain - Liverpool mercredi soir (0-1). L’intervention non sanctionnée d’Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola n’est pas du tout passée auprès du conseiller football du club parisien, remis à sa place dans les couloirs par Virgil Van Dijk.

Luis Campos a laissé libre court à sa colère mercredi soir à la mi-temps de PSG - Liverpool, 1/8ème de finale aller de Ligue des champions qui a finalement tourné en la faveur des Reds contre le cours du jeu. Totalement bousculée par le groupe entraîné par Luis Enrique, l’équipe d’Arne Slot qui déroulait jusqu’ici que ce soit en Premier League ou en saison régulière de C1 a subi les assauts constants du Paris Saint-Germain.

Campos a crié au scandale et a réclamé un penalty ou un carton rouge à Davide Massa

Le PSG a tiré au but à 27 reprises, sans trouver le chemin des filets grâce à un Alisson Becker en état de grâce avec 10 arrêts. En première période, la rencontre aurait pu changer du tout au tout avec une éventuelle expulsion d’Ibrahima Konaté pour une poussette dans le dos de Bradley Barcola qui filait au but. Néanmoins, ni Davide Massa, ni la VAR n’ont pris la décision de sanctionner le joueur de Liverpool. Un scandale du point de vue de Luis Campos.

Van Dijk a recadré Campos dans le tunnel !

Le conseiller football du PSG a donc craqué dans les couloirs du Parc des princes en assurant aux arbitres que cette situation aurait dû engendrer soit un carton rouge soit un penalty. Rentrant au vestiaire des visiteurs, Virgil Van Dijk ne s’est pas fait prier pour remettre Luis Campos à sa place en lâchant devant les caméras de Canal+ la punchline suivante : « Ce n’est pas la Ligue 1, frère » en anglais. Les esprits se sont par la suite échauffés. Une chose est sûre, cette décision arbitrale n’a pas fini de faire parler.