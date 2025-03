PSG - Liverpool : La sanction tombe avec un premier transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a livré l'une de ses plus grandes prestations en Coupe d'Europe. Et pourtant, c'est bien Liverpool qui s'est imposé (1-0) au Parc des Princes. Un scénario cruel à l'issue duquel Gianluigi Donnarumma est notamment pointé du doigt sur le but d'Harvey Eliott qui a crucifié les Parisiens. Par conséquent, les débats autour de l'avenir du portier italien sont relancés. Et le PSG semble déjà avoir une idée de l'issue de ce feuilleton puisque Donnarumma n'a pas prolongé et la piste Lucas Chevalier semble toujours active.

Le scénario est cruel pour le PSG. Mercredi soir, le club parisien a largement dominé Liverpool, présenté comme la meilleure équipe d'Europe depuis le début de la saison. Un match à sens unique qui a toutefois été remporté par les Reds (0-1) totalement contre le court du jeu.

Donnarumma sous le feu des critiques

Une défaite qui pourrait laisser des traces et Gianluigi Donnarumma est pointé du doigt. Pendant qu'Alisson réalisait une prestation hallucinante dans les buts adverses, l'Italien n'a pas été décisif sur la seule frappe cadrée de Liverpool, qui s'est transformée en but d'Harvey Eliott. Et bien qu'il ne soit pas le seul responsable de la défaite du PSG, l'Italien va voir les débats sur son avenir s'accélérer puisque son contrat s'achève en juin 2026.

«Le PSG cherche un nouveau gardien pour la saison prochaine»

Interrogé sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma lors d'une session de questions-réponses organisées sur le site du Parisien, Dominique Séverac révèle même que le PSG a tranché et cherche un nouveau portier. « Je ne sais pas si vous me demandez mon avis ou celui du club mais sachez que le PSG cherche un nouveau gardien pour la saison prochaine et a ciblé Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, qui n'a jamais fait gagner (ou ne pas perdre) le PSG dans un grand match décisif », révèle le journaliste du Parisien.