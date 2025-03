PSG - Donnarumma : Un transfert à 0€ pour tout régler ?

Axel Cornic

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma est rapidement devenu un pilier du Paris Saint-Germain, même si l’automne dernier certaines tensions ont fait surface avec Luis Enrique. La belle histoire devrait continuer pour l’international italien, puisqu’une prolongation est annoncée depuis quelques semaines... à moins qu’un autre club ne vienne gâcher les choses !

Le poste de gardien a souvent été sujet à débat au PSG. Mais un homme semble avoir mis tout le monde d’accord, puisque Gianluigi Donnarumma a été installé comme titulaire et ce statut ne semble pas près de bouger. D’ailleurs, pour le confirmer le club parisien souhaiterait lui offrir une belle prolongation, surtout pour mettre un terme aux débats concernant son avenir.

L’Inter oublie Donnarumma ?

Car depuis quelques mois, en Italie on parle régulièrement d’un retour du capitaine de la Squadra Azzurra du côté de Milan. Pas dans son ancien club de l’AC Milan, mais plutôt à l’Inter, où l’on cherche le remplaçant d’un Yann Sommer qui a fêté ses 36 ans en décembre dernier. Pourtant, TMW nous apprend que les plans des Nerazzurri auraient changé ! La cible pour le poste de gardien de but ne serait plus le joueur du PSG, mais plutôt Alex Meret du Napoli, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois.

« Il n'y a eu aucun contact avec l'Inter ou d'autres clubs »

Ce retour en Serie A avait déjà été mis à mal récemment par l’entourage de Gianluigi Donnarumma, qui avait rassuré le PSG. « Il n'y a eu aucun contact avec l'Inter ou d'autres clubs. Je pense que si le joueur est mis sur le marché, il n'aura aucun problème à trouver des équipes intéressées par lui, mais pour le moment, il n'y a pas de portes ouvertes dans cette direction » avait confié Enzo Raiola. « Si quelque chose devait changer dans les mois à venir, nous ferons notre évaluation »