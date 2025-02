Donnarumma - PSG : La grande annonce sur son prochain club !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agent de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola a fait le point sur l'avenir de son client au PSG. Si on est encore loin d'un accord pour une prolongation, l'agent se montre plutôt confiant. En tout cas, le gardien ne discute avec aucun club, pas même avec l'Inter, annoncé comme l'un des prétendants possibles dans ce dossier.

Alors que son client fêtait ses 26 ans ce mardi, Enzo Raiola a fait le point sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma. L’agent a confirmé que les négociations avec le PSG étaient dans l’impasse en raison de la volonté du club de baisser son salaire. Pour autant, Raiola ne s’alarme pas.

Toujours aucun accord avec le PSG

« Il est le gardien du PSG et de la sélection nationale et est très apprécié par plusieurs clubs, comme c'est normal. Les contacts pour le renouvellement ont déjà commencé l'été dernier et nous travaillons très sereinement dans ce sens. Au vu des règles imposées par l'UEFA, le club fait volte-face d'un point de vue financier, passant d'un salaire de plus de 500 millions d'euros à moins de la moitié. Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG en termes de gestion des contrats et nous travaillons sur l'hypothèse du renouvellement, en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour le moment, il n'y a pas d'urgence » a confié Raiola ce mardi.

Raiola répond sur un retour à Milan

Si les discussions restent bloquées, pourrait-on assister à un retour de Donnarumma à Milan, et plus précisément à l’Inter ? Enzo Raiola assure que ce n’est pas, pour l’instant, une option. « Le club a exprimé à plusieurs reprises son désir de continuer avec Donnarumma et il en va de même pour lui. Il n'y a eu aucun contact avec l'Inter ou d'autres clubs. Je pense que si le joueur est mis sur le marché, il n'aura aucun problème à trouver des équipes intéressées par lui, mais pour le moment, il n'y a pas de portes ouvertes dans cette direction. Si quelque chose devait changer dans les mois à venir, nous ferons notre évaluation » a-t-il lâché au cours d’un entretien accordé à ChiamarsiBomber.com.