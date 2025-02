Tensions au PSG, Donnarumma répond à Luis Enrique

Axel Cornic

Lors d’un long entretien accordé en Italie, Gianluigi Donnarumma a été interrogé concernant la concurrence à laquelle il a pu faire face depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, en 2021. Et ça a repris de plus belle cet automne, puisque Luis Enrique lui a préféré Matvey Safonov, arrivé lors du dernier mercato en provenance de Krasnodar.

Décidément, ce n’est pas simple d’être gardien à Paris. Les différents joueurs qui se sont succédé à ce poste le diront et c’est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma. Considéré comme l’un des meilleurs portiers de la planète, l’international italien n’est que très rarement épargné au PSG.

La méthode Luis Enrique

Les débats ont repris de plus belle cet automne, lorsque Luis Enrique a décidé de le remettre en question au profit de Matvey Safonov. Cela n’a pas duré longtemps puisque Donnarumma a retrouvé sa place de titulaire, mais les sorties de l’Espagnol n’avaient pas manqué de faire parler à l’époque ! « Il ne se passe rien quand on change de gardien. Aujourd’hui, je ne considère pas qu’il y a un gardien au-dessus des autres. Je veux qu’ils soient tous préparés » avait notamment déclaré le coach du PSG, en conférence de presse.

« Je n'ai pas besoin de compétition pour donner le meilleur de moi-même »

Invité de la chaîne Viva El Futbol guidée notamment par l'ancien footballeur italien Antonio Cassano, Gianluigi Donnarumma est revenu sur cette période délicate. « Je travaille toujours de la même manière, je n'ai pas besoin de compétition pour donner le meilleur de moi-même » a déclaré le gardien du PSG, sur YouTube. « Que j’ai un gardien derrière moi ou non, j’y vais toujours à 100 %, c’est mon travail. Si quelqu'un m'énerve, que dois-je faire ? Je réponds, mais le climat chez les gardiens doit toujours être sain, on plaisante, on rit, puis on travaille, sinon on ne travaille pas bien ».