Mercato : Une star du PSG éjectée à la fin de la saison ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au PSG, les gardiens ne restent jamais longtemps. Gianluigi Donnarumma pourrait en faire la douloureuse expérience puisque son statut est remis en question et que les négociations pour une prolongation sont dans l'impasse. Pour le remplacer, le club pourrait relancer Lucas Chevalier, à moins qu'il n'opte pour une solution interne.

Les gardiens de but ne font pas long feu au PSG. Malgré des prestations convaincantes ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma pourrait ne pas échapper à l’incroyable malédiction qui frappe ce poste spécifique. Pourtant, l’ancien du Milan AC n’a pas évoqué d’envie d’ailleurs. Bien au contraire. « J’ai envie de rester et de prolonger parce qu’ici c’est ma maison. Je me sens très bien ici, j’espère continuer à faire un bon travail ici » avait confié Donnarumma mercredi dernier. Un moyen de faire pression sur ses dirigeants ? Possible, car les discussions pour une prolongation sont en stand-by, et pour l’instant, l’entourage n’a aucune nouvelle des responsables parisiens.

Un nouvel eldorado au PSG : Dembélé explose tout ! Son potentiel fait trembler les défenses. 🌟

➡️ https://t.co/bcuPTdHIZU pic.twitter.com/vEFktRXba1 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 3, 2025

Un international français recruté ?

Mais les signaux envoyés ne sont pas positifs. Selon les informations de L’Equipe, le PSG surveille la situation de plusieurs gardiens de buts, notamment celle de Lucas Chevalier. Étincelant sous le maillot du LOSC, le néo international français ne vient pas pour jouer les doublures. « Il y a au PSG un gardien en place qui s'appelle Gianluigi Donnarumma et qui a manifesté sa volonté de prolonger. Ce serait lui manquer de respect. À l'heure actuelle, il n'y a pas de sujet » a néanmoins déclaré le père de Chevalier.

Surprise pour remplacer Donnarumma ?

Donnarumma a encore la possibilité de faire changer d’avis ses supérieurs, mais il faudra faire vite. Car la menace se fait de plus en plus grande. Derrière lui, Matvey Safonov et Arnau Tenas poussent pour grimper dans la hiérarchie. Un autre gardien de but vient se rajouter à cette liste. Ce lundi, le PSG s’est offert les services de Renato Marin. Lié à l’AS Roma jusqu’en juin prochain, ce gardien de 19 ans rejoindra la capitale française à la fin de la saison avec l’envie de s’imposer.

Selon vous, que doit faire le PSG au poste de gardien de but ? A vos votes !