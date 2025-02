Officiel : Le PSG boucle deux opérations de dernière minute !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato hivernal touche à sa fin, le PSG a officialisé le départ de Marco Asensio à Aston Villa sous la forme d'un prêt. Quelques minutes plus tôt, le club parisien a noté le départ de Juan Bernat de Villarreal. Exclu des plans de Luis Enrique, l'arrière gauche devrait poursuivre sa carrière en Espagne.

Certes, le PSG n’a enregistré aucun transfert ce lundi. Mais la journée a été, tout de même, mouvementée dans les bureaux parisiens. A quelque heures de la fin du mercato, le club de la capitale a enregistré le départ de Cher Ndour à la Fiorentina. Après le milieu de terrain de 20 ans, c’est au tour de Juan Bernat de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière.

Bernat va rester en Espagne

Sur X, Villarreal a annoncé la fin de sa collaboration avec le joueur espagnol : « Villarreal et Bernat ont trouvé un accord pour résilier son contrat, ce qui signifie qu'il ne sera plus membre du club. Le club apprécie son professionnalisme durant son passage en tant que joueur jaune. Bonne chance pour l’avenir, Juan ! ». Selon la Cadena Cope, il devrait poursuivre sa carrière à Getafe. Quelques minutes plus tard, le prêt de Marco Asensio à Aston Villa a été officialisé.

Asensio va se relancer en Premier League

« Aston Villa est ravi d'annoncer le prêt du triple vainqueur de la Ligue des champions Marco Asensio du Paris Saint-Germain.L’International espagnol comptant 38 sélections, Asensio rejoint Villa jusqu'à la fin de la saison 2024/25. Il a connu une brillante carrière, remportant des titres européens avec le Real Madrid ainsi que des titres de champion et des coupes nationales en France et en Espagne. À l'aise sur l'aile comme au milieu de terrain offensif, il a également brillé sur la scène internationale, aidant l'Espagne à remporter la Ligue des Nations de l'UEFA en 2023 » peut-on lire sur le site des Villans.