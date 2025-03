Donnarumma - PSG : Pierre Ménès le prévient d'une menace pour son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très critiqué, Gianluigi Donnarumma a été décisif lors de la qualification du PSG face à Liverpool en Ligue des Champions. Une performance XXL qui arrive au moment où ça discute pour une prolongation de contrat. L’Italien pourrait-il avoir sauveur sa peau avec la copie rendue alors qu’on annonce également un intérêt pour Lucas Chevalier (LOSC) ? Pierre Ménès a évoqué le sujet.

Quels seront les changements apportés par le PSG pour la saison prochaine ? Le poste de gardien est au coeur de nombreuses rumeurs. Loin de faire l’unanimité, Gianluigi Donnarumma est remis en question. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Le débat est en cours et sa performance à Liverpool lui a certainement fait gagner des points. Mais à côté de cela, le PSG regarderait pour recruter un nouveau gardien, pensant notamment à Lucas Chevalier (LOSC).

« Héros un jour, zéro demain »

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a évoqué ce dossier du gardien au PSG avec Gianluigi Donnarumma et Lucas Chevalier. Le journaliste sportif a alors confié : « Donnarumma vient-il de s’offrir la garantie de rester au PSG et d’enlever l’envie au PSG de recruter Chevalier ? Le problème c’est que c’est toujours la formule : héros un jour, zéro demain. S’il se déchire contre Aston Villa et que Paris se fait sortir, tout ça sera remis en cause ».

« Donnarumma a failli dans plusieurs matchs »

« C’est le coté ingrat d’être joueur pro et encore plus d’être gardien, tu es tributaire d’événements. Si aujourd’hui on pouvait imaginer Chevaier remplacer Donnarumma dans les buts du PSG, c’est que Donnarumma a failli dans plusieurs matchs de Ligue des Champions avant Liverpool », a-t-il enchainé. Affaire à suivre pour le prochain gardien du PSG.