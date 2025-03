Transfert au PSG : Deschamps s’en mêle !

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani n’avait plus vu la couleur d’une pelouse depuis un mois avant de faire ses valises pour Turin pour entamer son prêt de six mois à la Juventus courant janvier. Chez la Vieille Dame, Kolo Muani a retrouvé le sourire. C’était la solution idéale pour sa situation personnelle du point de vue de son sélectionneur en équipe de France Didier Deschamps.

Pour le premier rassemblement de l’année civile, Didier Deschamps a pris la décision de faire appel à Désiré Doué qui, en ces quarts de finale de Ligue des nations face à la Géorgie les 20 et 23 mars prochain, pourrait donc fêter sa première sélection en équipe de France. Ce jeudi, le sélectionneur des Bleus a communiqué sa liste des 24 joueurs retenus pour cette trêve internationale. Groupe dans lequel figure une fois encore le nom de Randal Kolo Muani.

«Sa situation au PSG était compliquée»

Au placard au PSG sur la fin de la première moitié de saison, Randal Kolo Muani a retrouvé du temps de jeu de l’autre côté des Alpes. Prêté sans option d’achat à la Juventus jusqu’au terme de l’exercice, le natif de Bondy revit et empile les buts en faveur de la Vieille Dame. Un choix judicieux du point de vue de Didier Deschamps, sélectionneur des Blues et ancien joueur de la Juve. En conférence de presse, le double champion du monde a commenté la situation positive de Kolo Muani. « C'est un très bon club. Sa situation au PSG était compliquée, voire très compliquée. Mais c'était aussi lié au système et aux choix de l'entraîneur. C'est son mérite d'avoir su répondre aux attentes à la Juventus ».

«La Juve est très contente de l'avoir et je suis convaincu que c'est mieux pour lui ce départ»

Dans des propos relayés par RMC Sport, Didier Deschamps a par ailleurs pris le pari que le départ de Randal Kolo Muani du PSG pour la Juventus lui sera bénéfique, mais également pour l’équipe de France. « C'est mieux pour lui et pour nous aussi même s'il avait été performant avec nous pendant l'automne. Je préfère des joueurs avec du temps de jeu et des attaquants qui marquent. Mais ça ne va pas à l'encontre des résultats du PSG. La Juve est très contente de l'avoir et je suis convaincu que c'est mieux pour lui ce départ ».