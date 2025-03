Kolo Muani : Du jamais vu, il attend l’appel de Deschamps !

Thomas Bourseau

Entre Didier Deschamps et Randal Kolo Muani, une certaine proximité professionnelle semble être née au fil du temps depuis ses débuts en équipe de France en 2022. Et tout est parti de ses performances à l’Eintracht Francfort. De quoi donner des idées à Hugo Ekitike qui suit l’exemple de Kolo Muani au sein de l’équipe allemande.

Randal Kolo Muani a dû quitter le FC Nantes et la Ligue 1 afin de réellement figurer dans le viseur de Didier Deschamps pour l’équipe de France. A l’Eintracht Francfort, le natif de Bondy a tant fait parler de lui en Bundesliga qu’en Ligue des champions. Dès le mois de septembre, Kolo Muani a été appelé par Didier Deschamps pour effectuer deux entrées en jeu face à l’Autriche et le Danemark en Ligue des nations.

«Il l'a fait, donc pourquoi pas moi ?»

En raison du forfait de Christopher Nkunku pour blessure, Randal Kolo Muani était sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar et aurait même pu être le sauveur de la nation si Emiliano Martinez n’avait pas repoussé sa demi-volée en prolongations de la finale du Mondial (3-3 et 2-4). Hugo Ekitike brille avec l’Eintracht Francfort et se verrait bien imiter son aîné. « Randal (Kolo Muani) était en équipe de France quand il jouait à Francfort. Il l'a fait, donc pourquoi pas moi ? ».

«L'équipe de France représente tout»

Avant Randal Kolo Muani, on ne pouvait pas dire qu’il était courant de voir un joueur de l’Eintracht Francfort être appelé en équipe de France pour la première fois. Mais Hugo Ekitike aimerait tout de même bien recevoir l’appel de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus jusqu’au terme de la Coupe du monde 2026. « C'est le coach (Didier Deschamps) qui décide. Je me concentre sur la façon de toujours faire plus pour, pourquoi pas, y arriver un jour. Mais on est peut-être la meilleure nation du monde, les places sont chères donc il faut la mériter. Je vois ça comme le Graal. L'équipe de France représente tout ».