Zidane, sa nouvelle équipe confirmée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane est pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et ce sujet a fait réagir Philippe Diallo mardi en direct à la radio. Le président de la FFF, qui a refusé d’évoquer frontalement l’option Zidane pour ce poste de sélectionneur, assure néanmoins qu’un coach de « grande qualité » sera choisi.

C’est officiel, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et il sera donc temps de nommer un nouvel entraîneur après un règne de 14 ans pour le natif de Bayonne. Zinedine Zidane fait déjà figure de grand favori, et la Fédération Française de Football ne nie pas cette option…

OM - Zidane : Le gros coup tenté par le RC Lens !

➡️ https://t.co/cqPjJiJirM pic.twitter.com/luUQM8KpVD — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) March 1, 2025

« Je serai prêt »

Interrogé en direct sur RTL mardi matin, Philippe Diallo a refusé d’évoquer frontalement la piste Zidane, mais ne l’exclut pas pour autant dans sa réponse : « Zidane ? Soyez sûr qu’il y aura un sélectionneur de grande qualité et que je serai prêt et que l’équipe de France aura un grand entraîneur à l’issue de la Coupe du monde », indique le président de la FFF.

« Respecter les échéances »

En attendant, Diallo préfère se concentrer sur la fin de l’ère Deschamps en équipe de France : « Aujourd’hui il y a des gens qui travaillent avec Didier Deschamps et son staff et je pense qu’il faut respecter les échéances. Nous sommes encore à plus de 15 mois de cette échéance », précise-t-il.