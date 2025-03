Mbappé file en boîte de nuit : L’improbable décision de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2018, l'équipe de France allait chercher sa deuxième Coupe du monde en Russie. Et pour Adil Rami, la cohésion a été l'une des grandes forces du groupe tricolore. Une affinité qui a été renforcée au cours des sorties en boîte de nuit organisées par Adil Rami pour fuir l'ennui d'Istra, le centre d'entraînement.

On connaissait l’anecdote de l’alarme incendie, voici la nouvelle révélation d’Adil Rami. Lors d’un entretien accordé à Hervé Mathoux sur Canal +, le défenseur français est revenu sur ce fameux Mondial 2018, terminé en apothéose avec un titre sous la pluie et la froideur de Moscou. Pour le joueur, cette victoire a notamment été obtenue grâce aux passe-droits accordés par Didier Deschamps.

De Zerbi - OM : Une bombe est lâchée sur le mercato

➡️ https://t.co/19VivkLASe pic.twitter.com/Bc8TkR8MZN — le10sport (@le10sport) March 3, 2025

Deschamps a autorisé les joueurs à quitter Istra

« On était à 30-45 minutes de Moscou, à Istra. Il y a beaucoup de jeux dans notre camp d’entraînement, mais au bout de trois jours on avait tout fait. A table, on n’avait plus grand-chose à se dire, on parlait que de football. Je suis parti voir les cadres en leur disant qu’il fallait sortir, aller à Moscou. Hugo Lloris a décliné ma demande en me disant que Dédé n’allait jamais accepter. Au final, on était beaucoup, on lui explique que l’on voulait prendre l’air. Et il a accepté le lendemain » a confié Rami. Mais le joueur ne s’est pas arrêté là et a demandé une deuxième sortie à Deschamps, juste après la victoire face à l’Argentine.

Deux soirées en Russie

Si l’on en croit les paroles d'Adil Rami, Kylian Mbappé était présent puisque seuls Nabil Fékir, N’Golo Kanté et Djibril Sidibé sont restés à Istra. « Au début, on était 12-13, on fait notre soirée qui se passe super bien. Je dis au gars qu’il fallait qu’on fasse une deuxième soirée. On joue l’Argentine, et je voulais qu’on fasse une soirée si on gagnait. On gagne et on était partis » a confié le joueur.