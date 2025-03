Equipe de France : La promesse de Thierry Henry...

Thomas Bourseau

Thierry Henry a lâché l'équipe de France Espoirs après les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour des raisons personnelles. Mais avant de partir, la légende des Bleus a évoqué un avenir chez les A avec Jean-Philippe Mateta comme ce dernier l'a confié au média Carré avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire.

5 buts pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour Jean-Philippe Mateta et une médaille. Cependant, ce ne fut pas un été doré pour l'attaquant de Crystal Palace qui a dû se contenter de l'argent comme l'ensemble de l'équipe olympique gérée par Thierry Henry.

«Il m'a dit que j'avais le potentiel»

De retour à Crystal Palace où il confirme sa fructueuse période estivale dans la capitale française, Mateta rêve de plus chez les Bleus. « Si j'ai parlé de l'équipe de France A avec Thierry Henry ? Il m'a dit que j'avais le potentiel et qu'il fallait que je continue ce que je faisais. Que j'avais un profil similaire à Giroud et que si je continue, un jour j'aurai ma chance. Prendre sa succession ? Ce qu'il a fait pendant 10 ans, c'est très fort ce qu'il a fait. En plus, on n'attendait pas à ce qu'il fasse tout ça et il l'a fait. C'est le meilleur buteur de l'histoire (ndlr des Bleus). Si je peux prendre sa place et essayer de faire ce qu'il a fait, pourquoi pas ».

«Si je peux faire partie de cette équipe, incroyable»

Et pourquoi pas la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord avec l'équipe de France A ? En entretien pour le média Carré, Jean-Philippe Mateta a lancé un appel du pied au sélectionneur Didier Deschamps. « La Coupe du monde avec les Bleus et la 3ème étoile ? Si je peux faire partie de cette équipe, incroyable ».