Du catch au foot… Le cauchemar à la WWE avant de retrouver Thierry Henry !

Invité spécial du Royal Rumble de la WWE le mois dernier, le streameur aux 36 millions d'abonnés, IShowSpeed, a vécu une expérience intense sur le ring de catch qui ne l'a pas laissé indemne. La star d’internet a toutefois pu participer à un match de football caritatif au Qatar quelques jours plus tard, aux côtés de figures emblématiques comme Thierry Henry et Andres Iniesta.

Il faut donner de sa personne pour marquer les esprits sur un ring de la WWE. Le streameur IShowSpeed en a fait l’expérience le mois dernier en réalisant une apparition surprise durant le Royal Rumble masculin. Celle-ci fut de courte durée après un spear dévastateur de la part de Bron Breakker qui précipita son élimination du mythique match de la WWE remporté cette année par Jey Uso. La surprise a en tout cas laissé des traces sur la star d’internet, qui cumule plus de 36 millions d’abonnés sur YouTube.

WWE shares different angles of Bron Breakker’s insane spear to iShowSpeed at the Royal Rumble.



pic.twitter.com/oFlvJioew4

« J’ai eu probablement l'un des pires maux de tête »

« Je ne vais pas mentir. Le lendemain du spear de Bron Breakker, j'ai probablement eu l'un des pires maux de tête. Je ne pouvais pas bouger. J'ai cru que j'allais presque mourir. Pour être franc. C'était peut-être l'une des expériences les plus folles et les plus terribles de ma vie. Je suis très sérieux », a réagi sur YouTube IShowSpeed, qui avait affirmé avant dans un stream avec Kai Cenat qu’il ne comptait pas revenir à la WWE après cet épisode douloureux. « Frérot, je ne retourne pas à la WWE, Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi ? Je me suis cassé le cou et j'ai abîmé ma cage thoracique. Je n'ai pas pu marcher pendant deux jours. Je n'ai pas pu marcher pendant deux foutus jours. »

Un match au Qatar quelques semaines après le Royal Rumble avec Henry et Iniesta

IShowSpeed a toutefois retrouvé ses sensations à temps pour disputer le "Match for Hope" deux semaines plus tard, une rencontre de football caritative au Stadium 974 à Doha (Qatar) réunissant streamers importants et gloires du ballon rond. Le Français AmineMaTue a notamment enfilé les crampons pour faire équipe avec Thierry Henry, Andrea Pirlo ou encore Alessandro Del Piero, sous la direction d’Arsène Wenger dans l’équipe du vidéaste KSI. IShowSpeed était quant à lui associé à David Silva et Andres Iniesta.