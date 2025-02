WWE : Cody Rhodes battu par John Cena !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les fans de catch sont nombreux à vouloir un souvenir de John Cena avant sa retraite. Présent au Royal Rumble au début du mois, l’Américain a dominé le classement des ventes de produits dérivés à l’effigie d’un talent durant le week-end de l'événement, devançant le champion du monde Cody Rhodes. Une sacrée performance compte tenu de la cote de ce dernier.

Le 1er février, John Cena remontait sur le ring de la WWE pour la première fois depuis dix mois, et sa brève apparition à Raw au lendemain de WrestleMania XL, à l’occasion du Royal Rumble. Un match à trente participants qui lançait officiellement la dernière année de la star américaine comme catcheur, ce dernier ayant annoncé sa retraite en décembre prochain. John Cena n’a pas remporté la rencontre, mais peut se vanter d’avoir eu la cote en ce week-end spécial.

Top WWE merchandise sales among talent during #RoyalRumble Weekend ––



1. John Cena

2. Cody Rhodes

3. Jey Uso



Jey Uso’s merchandise went “through the roof” after his Royal Rumble victory.



– per @FightfulSelect pic.twitter.com/idINeSBTmm — PW Chronicle (@_PWChronicle) February 6, 2025

Les articles à l’effigie de John Cena font un tabac

Comme l’a révélé le site Fightful, hormis les produits standards de la WWE et ceux aux couleurs de l’événement, c’est John Cena a dominé le classement des ventes de produits dérivés sur le week-end du Royal Rumble à Indianapolis, devançant le champion du monde en titre Cody Rhodes, pourtant habitué à surpasser les autres stars de la WWE concernant la vente d’articles. Jey Uso, vainqueur du Royal Rumble masculin, compléterait le classement, les ventes ayant explosé après sa victoire. Les produits dérivés d'Alexa Bliss, de retour ce soir-là, se seraient également bien écoulés.

Cena de retour à Elimination Chamber

Comme attendu, la WWE risque d’écouler rapidement ses stocks alors que plusieurs t-shirts et autres produits dérivés spéciaux sont déjà sortis pour célébrer la dernière année de John Cena à la WWE. La star de 47 ans est désormais attendue au Canada le 1er mars pour Elimination Chamber et sera l’une des têtes d’affiche du prochain WrestleMania, qui aura lieu les 19 et 20 avril prochain à Las Vegas.