WWE : Retours légendaires, victoire historique, surprises... Les résultats et les images à ne pas manquer de WrestleMania XL - Nuit 2 !

Après une première soirée marquée notamment par le retour de Dwayne 'The Rock' Johnson sur un ring de catch, la WWE proposait dans la nuit de dimanche à lundi la deuxième partie de WrestleMania XL, quarantième édition du show événement de l'année. Présent du côté du Lincoln Financial Field pour l'événement qui a rassemblé 72 755 spectateurs, le10sport.com vous propose de revivre les moments qu'il ne fallait pas manquer.

Entrée haut en couleur pour Seth Rollins

Comme la veille, la deuxième partie de WrestleMania XL s'est ouverte par une entrée remarquée et colorée, celle de Seth Rollins, faisant son apparition avec les Mummers de Philadelphie, habitués aux parades dans la ville. Drew McIntyre a lui aussi eu droit à une entrée digne de WrestleMania, accompagné par les cornemuses du Ulster Scottish Pipe Band . Ce qui n'a pas vraiment porté chance à l'Écossais.

L’entrée haute en couleur de Seth Rollins qui enflamme déjà le Lincoln Financial Field 🔥 #WrestleMania pic.twitter.com/9QWpNgO2aF — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

L'incroyable début du match entre Rollins et McIntyre

La rencontre entre Seth Rollins et Drew McIntyre a littéralement enflammé le public de Philadelphie, surpris dès les premières secondes par un Claymore Kicks du challenger qui aurait déjà pu sonner la fin du match, ce qui n'aurait pas été une première à WrestleMania, théâtre de certaines rencontres éphémères dans son histoire. Seth Rollins s'est finalement relevé, mais sa résistance a eu ses limites.

Ils ont failli nous refaire le JBL/Mysterio ou Bryan/Sheamus #WrestleMania pic.twitter.com/EEScTQaNXx — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

McIntyre remporte enfin un titre face au public

Double champion du monde, Drew McIntyre n'avait jamais eu l'occasion de célébrer une victoire pour un titre aussi prestigieux face au public, lui qui fut sacré en pleine crise du Covid-19. C'est désormais chose faite après ce dimanche, l'Écossais battant Seth Rollins et achevant son règne de 316 jours. L'émotion fut présente au moment de la victoire du nouveau champion, acclamé par le Lincoln Financial Field mais également son adversaire du jour. « Tu le mérites put*** », a lâché ce dernier au moment de regagner les vestiaires.

👏🏼 Difficile de trouver un challenger plus méritant que Drew McIntyreIl obtient enfin son titre mondial devant un public après ses deux sacres en plein Covid. Belle réaction et ovation de la foule. L’émotion est présente. #WrestleMania pic.twitter.com/svwBOjBzxH — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

"YOU F***ING DESERVE IT!"SETH ROLLINS TO DREW MCINTYRE!RESPECT! 🫡#WrestleMania | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/80ALbDL45D — WWE on TNT Sports (@wweontnt) April 7, 2024

CM Punk contre-attaque, Damian Priest encaisse sa mallette

Mais le match d'ouverture de cette Nuit 2 de WrestleMania ne s'est pas totalement arrêté là, CM Punk répondant à la provocation de Drew McIntyre en le faisant trébucher avant d'enlever son attelle et frapper McIntyre avec elle. De quoi profiter à Damian Priest, encaissant sa mallette "Money in the Bank" qui lui permettait d'obtenir un match de championnat au moment souhaité afin de devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière, pour le plus grand bonheur de CM Punk, qui avait été réellement blessé par Drew McIntyre au Royal Rumble. L'histoire entre les deux hommes est loin d'avoir livré son épilogue.

SEÑOR WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPION!!!#WrestleMania pic.twitter.com/A7STQ6swzw — WWE (@WWE) April 7, 2024

L'apparition de Snoop Dogg

Après Lil Wayne samedi, un autre nom bien connu de la musique était présent à WrestleMania XL en la personne de Snoop Dogg, désormais habitué à venir participer à la fête de l'année dans le catch après être déjà venu à Los Angeles. Cette fois, le rappeur américain était présent aux commentaires du match entre Bobby Lashley & The Street Profits contre Final Testament (Karrion Kross et AOP). Un Philadelphia Street Fight plaisant rappelant les bonnes heures de la ECW, l'ancienne compagnie extrême basée dans la ville de Pennsylvanie.

WWE Hall of Famer @SnoopDogg has arrived at #WrestleMania XL with the #WWEGoldenTitle! pic.twitter.com/eTdqHTg3KQ — WWE (@WWE) April 7, 2024

Malgré l'utilisation d'objets rendue possible par la stipulation du match, l'action marquante de la rencontre est à mettre au crédit de Montez Ford, qui n'a eu besoin que de ses jambes pour assommer les AOP sur un saut impressionnant vers l'extérieur du ring.

Montez Ford still rules pic.twitter.com/XhtwF8TO4N — CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) April 8, 2024

Première réussie pour LA Knight

Alors qu'il s'est imposé comme l'un des catcheurs les plus populaires de la WWE en l'espace de quelques mois, LA Knight a trouvé le chemin de la victoire pour sa première apparition à WrestleMania, dominant AJ Styles qui profita quant à lui du quarantième anniversaire du show le plus important de l'année pour apparaître avec une nouvelle musique d'entrée.

Un nouveau theme qui n’est pas mauvais, ça peut arriver à la WWE #WrestleMania pic.twitter.com/CE9TVMtSYZ — Bernard Colas (@BernardCls) April 8, 2024

DAMN LA KNIGHT #WrestleMania pic.twitter.com/QuZyhtsfkr — V. ✨🐝 (@HaangEmHiigh) April 8, 2024

LA Knight fait le show avec Randy Orton et Kevin Owens

Randy Orton avait prévenu qu'il travaillait sur un RKO inédit pour WrestleMania XL, et c'est Kevin Owens, interrogé en exclusivité par le10sport.com avant l'événement, qui en a été la victime, voyant sa Pop-Up Powerbomb contrée par son adversaire.

RKO DE RANDY ORTON A KO EN EL POP UP POWERBOMB #WrestleMania pic.twitter.com/LEpdAmufNU — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 8, 2024

Malgré cette action qui fit frémir le public, c'est bien Logan Paul qui est sorti gagnant de ce Triple Threat Match fort sans temps mort, qui a su captiver la foule par ses nombreuses séquences divertissantes. On retiendra notamment le RKO, encore, de Randy Orton sur IShowSpeed, vidéaste sur YouTube et ami de Logan Paul.

RKO DE RANDY ORTON A ISHOWSPEED SOBRE LA MESA #WrestleMania pic.twitter.com/SSQmS3YXrV — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 8, 2024

SWANTON INTO A FROG SPLASH???LOGAN PAUL IS UNREAL#WrestleMania pic.twitter.com/luGaxgo1YE — FADE (@FadeAwayMedia) April 8, 2024

Bayley sort gagnante de WrestleMania

Après sa victoire au Royal Rumble, lui donnant l'opportunité d'affronter Iyo Sky à WrestleMania, Bayley est allée chercher le titre suprême dans la division féminine, poussée par le soutien du public. Son quatrième sacre depuis le début de sa carrière.

What a #WrestleMania entrance for @itsBayleyWWE! pic.twitter.com/27GUATkU30 — WWE (@WWE) April 8, 2024

#ANDNEWBAYLEY HAS DONE IT!BAYLEY DEFEATS IYO SKY FOR THE WOMENS CHAMPIONSHIP! #WrestleMania pic.twitter.com/UP81UhviCU — WrestlePurists (@WrestlePurists) April 8, 2024

Le choc des entrées entre Rhodes et Reigns

Deux styles différents, mais Cody Rhodes puis Roman Reigns ont assurément à leur actif les deux plus belles entrées de ce week-end. Cinématique, costume, orchestre... Tout était au rendez-vous pour faire entrer les protagonistes du main event dans le panthéon de WrestleMania.

🔥🔥🔥MAIN EVENT TIME. IT’S TIME TO FINISH THE STORY CODY RHODES. #WrestleMania pic.twitter.com/s1hoe0teuZ — WrestlePurists (@WrestlePurists) April 8, 2024

C’est une entrée de GOAT. #RomanReigns #WrestleMania pic.twitter.com/IATd2ri44p — Bernard Colas (@BernardCls) April 8, 2024

Feu d'artifice dans le main event

Les surprises étaient attendues pour le dernier match du week-end de WrestleMania et elles ont bien été au rendez-vous avec plusieurs interventions majeures lors du 'Bloodline Rules' entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Jimmy et Jey Uso, Solo Sikoa, Seth Rollins mais surtout Dwayne 'The Rock Johnson, John Cena et l'Undertaker sont apparus et ont eu une incidence majeure sur l'issue du choc.

POWERBOMB DE ROMAN REIGNS A CODY RHODES SOBRE LA MESA #WRESTLEMANIA pic.twitter.com/99m7T3KRkQ — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 8, 2024

SPEAR DE JEY USO A JIMMY USO SOBRE EL STAGE #WRESTLEMANIA pic.twitter.com/Kt5v8dIQ49 — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 8, 2024

THE CHAMP IS HERE!!!It's payback time at #WrestleMania XL! pic.twitter.com/qWwkHtFp0Q — WWE (@WWE) April 8, 2024

SIERRAHOTELINDIAECHOLIMADELTAWRESTLEMANIA pic.twitter.com/1lFRUqKbFA — WWE (@WWE) April 8, 2024

Rhodes succède à Reigns, une page se tourne

Triple H avait annoncé le début d'une nouvelle ère au coup d'envoi du week-end de WrestleMania, on comprend mieux pourquoi après le main event de ce dimanche. Après avoir dominé la WWE pendant 1316 jours, règne historique dans la période moderne, Roman Reigns a été détrôné, laissant son titre incontesté à Cody Rhodes qui parvient donc à finir « son » histoire devant plus de 72 000 spectateurs, avec une émotion non dissimulée chez le nouveau champion, rejoint par certains catcheurs, et ses proches.

FINISHED. THE. STORY. ❤️#CodyRhodes earned that #WrestleMania moment. pic.twitter.com/U5IAnBimgv — WWE (@WWE) April 8, 2024

When you DO THE WORK, you go from UNDESIRABLE TO UNDENIABLE!#CodyRhodes rules at #WrestleMania XL! pic.twitter.com/5ZzUKCdD3y — WWE (@WWE) April 8, 2024

Autre image puissante, l'accolade en dehors des caméras de Roman Reigns et Paul Heyman, une association qui dure depuis quatre ans et la victoire du désormais ex-champion en pleine crise du Covid-19.

L’image forte entre Paul Heyman et Roman Reigns, sans titre, après #WrestleMania pic.twitter.com/fCqTHXpfX1 — Bernard Colas (@BernardCls) April 8, 2024

La question est désormais de savoir ce qui attend Roman Reigns après un tel parcours au sommet de la WWE. L'histoire s'écrit aujourd'hui avec Cody Rhodes, qui bénéficie d'une cote de popularité rarement vue dans l'histoire.