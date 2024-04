WWE - WrestleMania : The Rock nous fait une annonce spectaculaire pour la suite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son grand retour à la WWE, Dwayne ‘The Rock’ Johnson est sorti gagnant du main event de WrestleMania XL - Nuit 1, faisant équipe avec son cousin Roman Reigns contre Seth Rollins et Cody Rhodes, sur qui il a réalisé le tombé victorieux. Un résultat décisif en vue du choc de la Nuit 2 dimanche, au cours duquel des surprises sont à prévoir comme nous l’a révélé The Rock.

C’était le grand rendez-vous de cette première soirée de WrestleMania XL. Samedi soir, Dwayne ‘The Rock’ Johnson faisait son retour à la WWE, et l’événement a tenu ses promesses, son match de 44 minutes ayant parfaitement clôturé le show. La star de 51 ans est sortie gagnante du main event en réalisant le tombé sur Cody Rhodes, permettant à son cousin et partenaire d’un soir Roman Reigns de disposer d’un avantage certain pour son choc dimanche.

WWE : Surprises, retour, entrées folles... Les images à ne pas manquer de WrestleMania XL - Nuit 1 ! https://t.co/bp8r4T0CZe pic.twitter.com/pbhNmOTgGm — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Un main event qui s’annonce mouvementé entre Reigns et Rhodes

Pour clôturer le week-end, Roman Reigns défendra son titre incontesté face à Cody Rhodes dans un Bloodline Rules , un match sans disqualification rendu possible par la victoire du binôme Rock/Reigns sur l’équipe Rhodes/Rollins. Dimanche, tous les coups seront permis, et toutes les interventions autorisées. Des surprises étaient donc à prévoir dès la fin de la Nuit 1 de WrestleMania, elles sont désormais inéluctables après l’annonce de Dwayne Johnson.

🚨 The Rock garantit des surprises pour la deuxième partie de #WrestleMania, après les Bloodline Rules officialisé pour le Reigns/Rhodes pic.twitter.com/j4bWpdm3qq — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

The Rock annonce des surprises pour la deuxième soirée de WrestleMania