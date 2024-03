WWE : Trois retours légendaires attendus à WrestleMania ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le grand événement de l’année se rapproche pour la WWE ! Les 6 et 7 avril prochain, WrestleMania fête son quarantième anniversaire du côté du Lincoln Financial Field de Philadelphie avec un programme XXL révélé dans l’ensemble, mais des surprises sont également à prévoir, et trois stars majeures pourraient notamment débarquer.

Pour le quarantième anniversaire de son grand show de l’année, la WWE réserve du lourd à WrestleMania XL ! Le week-end du 6 et 7 avril sera notamment marqué par le retour sur le ring de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, onze ans après son dernier grand combat au sein de l’organisation reine du catch. La star hollywoodienne de 51 ans prendra part à un gros match par équipe contre Cody Rhodes et Seth Rollins, avec à ses côtés le champion incontesté de la WWE, Roman Reigns. De quoi faire saliver les fans de catch, qui pourraient voir débarquer d’autres noms prestigieux.

Trois légendes à WrestleMania 40 ?

The Rock ne devrait pas être l’unique grand nom de la WWE à faire son retour à l’occasion de WrestleMania. Si l’on en croit les informations divulguées dans le Wrestling Observer Newsletter ce vendredi, John Cena, The Undertaker et 'Stone Cold' Steve Austin devraient apparaître d'une manière ou d'une autre lors de l’événement de l’année. Si la probabilité de voir l’une de ces trois légendes prendre part à un match est quasi nulle, il y a en revanche de bonnes chances d’imaginer une intervention dans l’un des combats proposés ou la mise en place d’une séquence nostalgique, comme ce fut le cas lors de WrestleMania 30 avec un court échange au centre du ring avec Hulk Hogan, The Rock et déjà ‘Stone Cold’ Steve Austin.

