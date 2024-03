WWE/AEW : Transfert record, une star a signé un contrat sans précédent ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le monde du catch aussi est sujet aux grands transferts, en particulier depuis la création de l’AEW, offrant davantage de perspectives aux athlètes qui peuvent désormais se passer de la WWE pour briller dans la discipline. Libre après son départ du Japon, Mercedes Moné a ainsi décidé de mettre de côté l’organisation reine du catch pour rejoindre sa concurrente. Un choix murement réfléchi lui permettant notamment de toucher un gros chèque et d’entrer l’histoire.

Comme attendu, l’AEW a présenté sa dernière acquisition le 13 mars dernier lors de l’épisode spécial de son show hebdomadaire Dynamite intitulé ‘Big Business’ se déroulant à Boston. Parti au Japon après son départ de la WWE, Mercedes Moné, également connu sous le nom de Sasha Banks, a ainsi retrouvé les États-Unis du côté de la All Elite Wrestling, faisant ses débuts au sein de la deuxième plus grande compagnie de catch devant plus de 9 000 personnes au TD Garden et environ un million de téléspectateurs ce soir-là, le pic d'audience de l'épisode qui a ensuite vu sa courbe décroître. « J'avais l'impression d'être "Stone Cold" Steve Austin , s’est souvenue la catcheuse de 32 ans, interrogée par ESPN. Je me sentais si cool. Tous les fans étaient debout, ils brandissaient leurs pancartes. Les fans venaient de partout. Ils sont venus du monde entier. Juste pour ce moment, juste pour me voir parler, juste pour me voir débuter. C'était un rêve devenu réalité. C'était incroyable. » Une arrivée aux airs de revanches pour la star, revenant par la même occasion de blessure après dix mois d’absence, elle qui a été touchée à la cheville droite lors de son dernier match à la NJPW. « On m'a dit que c'était une blessure qui mettait fin à ma carrière ».

De grosses ambitions, et un gros chèque historique

Mercedes Moné revient par la grande porte dans le monde du catch et ne manque pas d’ambitions avec sa nouvelle compagnie. « Je veux créer l’histoire , annonce-t-elle clairement à ESPN . Je veux créer de la magie et bien plus encore. Et c'est ce que l'AEW apporte, beaucoup plus. Plus d'opportunités, plus de chances et plus de possibilités de se démarquer et d'être vu et remarqué. » Et peut-être plus d’argent ?



Fort de son statut d’agent libre, l’ancienne championne du monde était au cœur d’une bataille entre la WWE et l’AEW, prêtes à lui offrir un gros chèque pour la convaincre de signer selon le PWInsider . Plusieurs sources des deux compagnies ont assuré au site spécialisé qu’elles étaient disposées à s'engager sur des contrats à huit chiffres sur la durée totale du contrat. L’AEW a raflé la mise, permettant à celle qui s’est fait connaître sous le nom de Sasha Banks d’être probablement aujourd’hui la catcheuse la mieux payée de l'histoire de la discipline.

Pourquoi Mercedes Moné a choisi l’AEW