Boxe : « Je ne peux pas tomber à cause de ce coup », mis KO par Joshua, Ngannou se confie

Florian Barré

Le soir du 8 mars dernier, Francis Ngannou a subi la pire défaite de sa carrière. S’il a touché près de 20 millions de dollars, le Camerounais s’est retrouvé au sol dès le premier round avant de rompre définitivement à la reprise suivante. Une situation à laquelle personne ne pouvait s’attendre, encore moins le principal intéressé, qui a récemment fait le tour du sujet, essayant d’expliquer sa défaite.

Alors que sa défaite contre Tyson Fury fin octobre était plus que prometteuse, Francis Ngannou est redescendu de bon nombre d’étages après avoir pris la foudre contre Anthony Joshua la semaine passée. The Predator n’aura même pas réussi à tenir plus de deux rounds contre le champion britannique, prouvant que le passage d’une discipline à une autre n’est pas une simple formalité, même pour les tout meilleurs.

MMA - Boxe : Usman vole à la rescousse de Ngannou après son gros KO https://t.co/dsnWjjstGl pic.twitter.com/ptNbY77bHA — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

Ngannou sort du top 10

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a d’ailleurs annoncé une triste nouvelle pour le natif de Batié : « Oui, il va certainement sortir du top 10 parce qu’il a été mis KO en deux rounds. Ngannou s’est fait toucher très tôt et n’a pas pu se remettre du coup suivant. Mais pour faire une analogie, en 1971, Joe Frazier a mis Ali au tapis et l’a battu pour la première fois. Lors du combat suivant, George Foreman met Frazier au tapis sept fois et le bat en deux rounds. Cela efface-t-il la performance de Joe Frazier contre Ali ? » a-t-il demandé.

Ngannou, surpris par la puissance de Joshua ?