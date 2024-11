OM : Rabiot fait une grande promesse après son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté mi-septembre par l'OM, Adrien Rabiot est en train de clairement monter en puissance après des débuts plutôt hésitants. L'ancien milieu de terrain du PSG, qui manquait de rythme, retrouve donc ses sensations et promet de faire énormément de différences sur le terrain lorsqu'il sera vraiment à 100%.

Après être parti de la Juventus Turin au terme de son contrat en juin dernier, Adrien Rabiot (29 ans) s'était cherche un nouveau point de chute tout au long de l'été. En vain. C'est finalement mi-septembre, après la fermeture officielle du mercato estival, que l'ancien milieu de terrain du PSG a fini par trouver un accord avec la direction de l'OM pour un contrat de deux ans. Un recrutement très prometteur sur le papier, mais encore faut-il que Rabiot retrouve son meilleur niveau, lui qui vient d'inscrire un remarquable doublé avec l'équipe de France face à l'Italie.

OM : Rabiot retourne en Italie et jubile ! https://t.co/OxRjNaGzCu pic.twitter.com/NQTi2UFKss — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

Rabiot lucide sur sa condition

Interrogé en conférence de presse vendredi, Adrien Rabiot a évoqué son état de forme depuis la reprise de. la compétition avec l'OM : « Il m'a fallu un peu de temps pour retrouver du rythme. Je ne suis pas à 100% actuellement, mais j'essaie de m'impliquer et de me donner au maximum de ma forme actuelle. Je suis en train de retrouver toutes mes capacités, ma condition physique. En équipe de France, le match contre l'Italie m'a fait du bien. Il y a eu du bon et du moins bon, mais le principal c'est de me concentrer sur retrouver mes capacités à 100% », confie l'international français, qui fait ensuite une promesse aux supporters de l'OM.

« Quand je serai à 100%... »

« Quand je serai à 100%, je n'ai aucun doute sur le fait que je pourrai apporter beaucoup à cette équipe », poursuit Adrien Rabiot, qui promet donc du lourd lorsqu'il retrouvera sa condition physique optimale sous le maillot de l'OM. Le message est passé.