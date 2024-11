OM : De Zerbi a fixé une condition pour ce retour

Arnaud De Kanel

En délicatesse depuis qu'il a signé à l'OM, Lilian Brassier ne sera pas du déplacement dans le Nord pour affronter le RC Lens. Roberto De Zerbi a préféré s'en passer afin que son défenseur cogite sur ce qui ne va pas. L'entraineur italien a même fixé une condition pour son retour dans le groupe pro.

Le transfert de Lilian Brassier à l'OM vire à la catastrophe. Fautif à de nombreuses reprises, le défenseur multiplie les erreurs individuelles, plombant ses coéquipiers. « Après le match contre Auxerre, on est un peu tous partis de notre côté, notamment les joueurs qui sont allés en sélection. Ce n'est pas toujours simple, ça n'a pas été facile à vivre pour lui. Je l'ai trouvé bien depuis que je suis rentré, Lilian c’est un joueur qui travaille beaucoup. Il essaye de faire ce que le coach lui demande, il est impliqué, intelligent. Il a peut-être un peu de pression, c'est normal dans un club comme ça, qui demande autant à ses joueurs et ses coachs. Mais je le trouve bien depuis que je suis rentré. Cela peut arriver d'avoir des hauts et des bas. Il faut que lui aussi s'adapte, il ne jouait pas de la même manière à Brest. Je pense qu'il est capable de s'adapter », expliquait Adrien Rabiot en conférence de presse. Roberto De Zerbi a été moins conciliant avec Brassier.

Brassier écarté

Déçu des performances de son joueur, l'entraineur de l'OM a décidé de s'en passer pour la rencontre face au RC Lens. Selon les informations de La Provence, Brassier n'est pas près de revenir avec le groupe professionnel. Il serait écarté jusqu'à nouvel ordre, et il ne devrait revenir que s'il remplit une condition.

De Zerbi attend le déclic mental

D'après La Provence, Roberto De Zerbi attend le déclic mental pour Lilian Brassier. Une fois qu'il interviendra, l'entraineur italien le reconvoquera. Brassier devra travailler dessus pour espérer être du choc face à l'AS Monaco le week-end prochain. Le défenseur est prévenu.