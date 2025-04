Daniel Riolo veut tenter du lourd avec le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le PSG dispute son quart de finale aller de la Ligue des Champions. Après avoir éliminé Liverpool, le club de la capitale retrouve une autre formation anglaise : Aston Villa. A quelques heures du coup d'envoi de la rencontre, Daniel Riolo a pris quelques paris, tentant certaines mises risquées.

Déjà champion de France, le PSG rêve de la Ligue des Champions cette saison. Mais le chemin est encore long pour le club de la capitale. Actuellement en quart de finale, Paris doit se défaire d'Aston Villa avec un match aller au Parc des Princes ce mercredi soir. Une rencontre sur laquelle s'est prononcé Daniel Riolo, livrant ses paris à son sujet.

« Victoire du PSG évidemment »

Pour RMC, Daniel Riolo a annoncé la couleur pour ce PSG-Aston Villa. Et comme premier pari, il a notamment confié : « Paris est largement favori. Victoire du PSG évidemment. Au moins 3 buts dans le match, Aston Villa n'a pas une très bonne défense. Le PSG a une grosse attaque ».

Kvaratskhelia buteur ?

Daniel Riolo ne s'est pas arrêté là, tentant ensuite quelque chose de plus risqué avec Khvicha Kvaratskhelia.« Et faire grimper en choisissant un buteur, valeur sûre Dembélé. On peut tenter quelque chose de plus lourd avec Kvaratskhelia. J'ai envie de tenter », a-t-il lâché.