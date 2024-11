Frayeur à l'OM, deux joueurs bloqués à Paris !

Arnaud De Kanel

Deux semaines après avoir essuyé une défaite amère au Vélodrome face à Auxerre (1-3), l'OM se prépare à un déplacement périlleux ce samedi sur la pelouse du RC Lens. Ce rendez-vous, face à un adversaire redoutable, s’annonce décisif pour redresser la barre et regagner la confiance des supporters. Pour ne rien arranger, deux cadres de l'équipe n'ont pas pu préparer idéalement cette rencontre, puisqu'ils étaient bloqués à Paris.

Après la claque reçue au Stade Vélodrome avant la trêve internationale, où l’AJ Auxerre s’est imposée 3-1, l'OM est au pied du mur. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent impérativement se relancer ce samedi face à un RC Lens redoutable. Cependant, l'entraîneur marseillais devra composer avec une infirmerie bien remplie. Amine Harit, Derek Cornelius et Pol Lirola, tous blessés, ne seront pas de la partie. En plus de ces absences notables, l’OM a récupéré tardivement Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli.

Rulli et Balerdi bloqués par la neige

Comme indiqué par La Provence ce samedi, les deux argentins doivent leur retard à la neige. En effet, de retour d'Amérique du Sud, Rulli et Balerdi ont atterri à Paris et ils n'ont pas pu s'envoler pour Marseille dans la foulée à cause des conditions météorologiques.

Ils sont arrivés à Lens

Malgré tout, Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi sont bien du voyage à Lens d'après La Provence. Ils sont tous les deux partis de Paris vendredi, et sont arrivés dans le Nord pour la traditionnelle mise au vert. Roberto De Zerbi pourra donc compter sur eux.