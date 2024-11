OM : Annonce choc de De Zerbi, la surprise est totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 8 novembre dernier, Roberto de Zerbi surprenait l'assemblée en ouvrant la porte à un possible départ, seulement quelques mois après son arrivée à l'OM. Ancien joueur du club marseillais et du RC Lens, Frédéric Meyrieu s'est exprimé sur cette sortie et a indiqué que le technicien italien devait s'habituer à cette pression.

Roberto de Zerbi est imprévisible. Alors lorsque le coach de l’OM ouvre la porte à un départ après une défaite face à l’AJ Auxerre, la surprise est totale et plusieurs supporters le sentent capable de passer à l’acte.

Mercato - OM : Rabiot a recalé un club historique https://t.co/wPKzT28xxJ pic.twitter.com/Uxibb4RMYh — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

La sortie surprise du coach marseillais

« Si le problème, c'est moi, je suis prêt à partir. J'ai dit à Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) que je suis prêt à laisser mon contrat et l'argent si je suis le problème » avait lâché De Zerbi.

« Il se rend compte que l’OM est un club à part,»

Ancien joueur de l’OM, Frédéric Meyrieu a réagi à la sortie de De Zerbi. Pour lui, cela est une réaction à la pression présente à Marseille. « Le public va être assez exigeant. Ne pas être européen deux années de suite, ce serait dur. Est-ce que les joueurs vont supporter la pression ? Et l’entraîneur ? Il a fait des déclarations surprenantes après Auxerre… De Zerbi, il se rend compte que l’OM est un club à part, que ce genre de déclarations fait beaucoup de bruit » a-t-il lâché à But Football Club.