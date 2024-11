De Zerbi lâche ses vérités sur les difficultés de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été dernier, Roberto De Zerbi estimait que cette équipe de l’OM avait été la plus rapide à intégrer ses principes de jeu. Ce vendredi en conférence de presse, le technicien italien a avoué que son équipe s’était un peu perdue depuis ces propos et estime que c’est avant tout un problème de caractère.

Avec quatre victoires lors de ses cinq premiers matchs, l’OM avait démarré la saison de la meilleure des manières. Depuis, les Olympiens ne se sont imposés que deux fois en six rencontres, avec deux défaites douloureuses à domicile face au PSG (0-3) et Auxerre (1-3). Cet été, Roberto De Zerbi estimait pourtant qu’aucune de ses équipes n’avait aussi rapidement intégré ses principes de jeu.

« On s'est un peu perdus »

« C’est vrai qu’après ces déclarations, on s'est un peu perdus, surtout à domicile », a avoué Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse. « On a perdu des joueurs à des moments cruciaux de l'année, par exemple Balerdi quand on jouait à trois, Merlin qui était le joueur sur la ligne défensive à quatre qui montait le plus. On n'a pas pu donner de continuité au niveau des compositions et c’est là que les défauts ont commencé à apparaître. On a du mal à être les mêmes, tant à domicile qu'à l'extérieur. »

Une question de caractère pour De Zerbi

Selon Roberto De Zerbi, les maux de l’OM ne sont pas tactiques, mais bien mentaux : « Ce n’est pas quelque chose qui est lié à l’aspect tactique ou footballistique, mais je pense au caractère, à l’habitude de jouer dans un stade aussi important que celui-ci. On est dans une phase de construction avec beaucoup de nouveaux, beaucoup de jeunes joueurs. Je pense que si on va tous dans la même direction, on sera capables de surmonter ces problèmes. Si par contre on se laisse prendre par l'angoisse, par d’autres facteurs, ce sera plus dur à surmonter. »