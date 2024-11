Mercato - PSG : Al-Khelaïfi annonce deux grosses signatures ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG va devoir trancher très rapidement sur les cas Luis Enrique et Luis Campos, respectivement entraîneur et conseiller sportif du club de la capitale, dont les contrats arrivent à expiration à l’issue de la saison. Et Nasser Al-Khelaïfi vend la mèche sur ces deux prolongations probables au PSG.

En attendant de savoir si le PSG sera actif ou non durant le mercato hivernal, Nasser Al-Khelaïfi va avoir deux cas bien précis à gérer dans les mois à venir puisque son entraîneur Luis Enrique ainsi que Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, arriveront en fin de contrat l’été prochain. Le président du PSG va donc devoir statuer sur leur avenir, et il semble avoir déjà pris sa décision.

« J’ai confiance en leur prolongation »

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport jeudi à l’occasion de l’inauguration du nouveau Campus PSG, Al-Khelaïfi a fait une annonce qui en dit long sur les signatures prochaines de Luis Enrique et Luis Campos au PSG : « On ne changera rien. Je l'ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. Est-ce qu'ils vont prolonger ? J'ai confiance », assure le président du PSG.

Riolo confirme

Mercredi soir, dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo avait déjà dégagé une tendance positive pour les prolongations de contrat de Luis Enrique et Campos avec le PSG : « Campos est en période de renégociation pour prolonger son aventure. Luis Enrique a signé. Luis Enrique aimerait continuer avec Luis Campos, ils s’entendent, il estime qu’il bosse bien avec lui. Avec Luis Enrique, qui a une petite partie un peu vicieuse en lui, il aime les pleins pouvoirs, comme ça marche bien avec Campos, il sait ce qu’il a, il ne sait pas ce qu’il aura si Campos s’en va. Donc il préfère continuer avec quelqu’un qu’il connait. Qu’il l’aime, je veux bien, je me méfie toujours de l’amour fou dans le football. Campos est en période de renégociation, que des gens s’intéressent à lui, c’est tout à fait normal ». Voilà qui est clair.