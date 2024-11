Pogba à l'OM, Rabiot va passer à l'action !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Coéquipiers à la Juventus et en équipe de France, Adrien Rabiot et Paul Pogba se retrouveront-ils à l'OM ? La question à le mérite de se poser puisque le nom de l'ancien joueur de Manchester United circule du côté de la Canebière ces derniers jours. Et Adrien Rabiot se dit prêt à intervenir.

Libre de tout contrat depuis la rupture de son contrat avec la Juventus, Paul Pogba ne sait pas encore dans quel club il évoluera en mars prochain lorsqu'il sera autorisé à reprendre la compétition. En effet, après avoir vu sa suspension être réduite, l'international français pourrait revenir sur les terrains dans quatre mois. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, à l'image de celles menant à la MLS ou encore l'Arabie Saoudite où il signerait un dernier gros contrat. Mais si jamais il préfère rester en Europe pour relever un dernier défi, l'OM pourrait être une option. Et Adrien Rabiot, qui l'a déjà côtoyé à la Juventus et en équipe de France, se dit prêt à donner un coup de main à sa direction.

Rabiot va intervenir pour Pogba ?

« Je lui conseillerais de venir à Marseille, oui. Paul c'est un joueur de talent. S'il retrouve toutes ses capacités physiques, qu'il est bien dans sa tête, ça reste un top joueur. Cela fait un moment qu'il n'a plus joué, ce serait compliqué pour lui de retrouver un niveau élevé tout de suite », lâche l'ancien joueur du PSG en conférence de presse en marge du déplacement de l'OM à Lens, avant de poursuivre.

«S'il y a des joueurs du talent de Pogba intéressés, bien sûr que je ne leur dirais que du positif»

« Mais je suis venu parce que je crois au projet. Pour moi, le coach est un super coach. S'il y a des joueurs du talent de Pogba intéressés, bien sûr que je ne leur dirais que du positif. J'ai aussi envie de jouer avec les meilleurs joueurs », ajoute Adrien Rabiot.