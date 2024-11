Mercato - PSG : Le prochain transfert est connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG se prépare en coulisses et bien qu'il ne devrait pas y avoir de révolution au sein de l'effectif parisien, des retouches sont attendues, notamment au poste d'axial droit. Une position occupée par Marquinhos qui n'a comme seule doublure un Milan Skriniar poussé au départ.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier, et comme à chaque fois, c'est un marché qui servira à faire des retouches au sein des effectifs. Le PSG essaiera notamment de se séparer de plusieurs joueurs indésirables à l'image de Randal Kolo Muani qui dispose d'une touche avec Manchester United, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

EXCLU - Mercato - PSG : Une demande de prêt pour Kolo-Muani ! https://t.co/AdNgEbkyb4 pic.twitter.com/o9oj0QrQpi — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 21, 2024

Un axial droit attendu au PSG ?

Néanmoins, le PSG pourrait se mettre en quête d'un renfort. Selon les informations du Parisien, c'est un axial droit qui pourrait être recherché cet hiver. Une situation qui confirme que Luis Enrique ne compte plus sur Milan Skriniar plus que jamais poussé au départ alors qu'il apparaissait comme la seule doublure de Marquinhos à ce poste.

Al-Khelaïfi reste prudent

Interrogé sur une possible arrivée cet hiver, Nasser Al-Khelaïfi s'est toutefois montré prudent. « Honnêtement, aujourd'hui, non. Mais je ne sais pas ce qui se passera s'il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd'hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n'est pas pressés », confiait le président du PSG jeudi soir au micro de RMC.