Mercato : Le PSG évite un très gros transfert

Très actif en coulisses pour blinder plusieurs cadres de son effectif, le PSG aurait d'ores et déjà acté la signature du nouveau contrat d'Achraf Hakimi. L'international marocain devrait prolonger jusqu'en 2029 avec le club de la capitale qui s'évite ainsi une belle galère puisque l'ancien bail d'Hakimi s'achevait en 2026, une situation qui aurait mis le PSG en difficulté sur le mercato.

Bien décidé à miser sur la continuité avec son effectif, le PSG prépare plusieurs prolongations de contrat afin de blinder ses cadres. Ainsi, en plus des discussions pour prolonger Luis Enrique et Luis Campos, le club de la capitale souhaite également conserver Vitinha et Nuno Mendes pour lesquels les discussions sont très bien avancées.

Hakimi a prolongé au PSG jusqu'en 2029

Et ce n'est pas tout, puisque selon les informations de L'EQUIPE, Achraf Hakimi devrait également s'engager sur le long terme avec le PSG. Arrivé en 2021, l'international marocain aurait signé une prolongation jusqu'en 2029. Tout serait bouclé, il ne manquerait plus qu'à l'officialiser. Une excellente nouvelle pour le PSG.

Le PSG évite d'être en difficulté sur le mercato

Et pour cause, alors que le contrat d'Achraf Hakimi s'achevait en 2026 et sans prolongation, il aurait été difficile pour le PSG de conserver son latéral droit qui aurait été convoité à un an de la fin de son bail. Et afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard, il aurait fallu le vendre, et probablement pas à un prix à la hauteur de sa valeur. En le prolongeant, le PSG s'évite donc un beau casse-tête.