EXCLU - Mercato - PSG : Une demande de prêt pour Kolo-Muani !

A l’approche du mercato hivernal, le PSG se prépare à bouger sur plusieurs dossiers. Si le départ de Milan Skriniar se précise, celui de Randal Kolo-Muani n’est pas à exclure. Et selon nos informations, un club anglais vient de prendre contact avec le PSG pour évoquer la situation de l’attaquant français.

Dans la continuité du mercato estival, Luis Enrique souhaite un mois de janvier d’ajustement. L’entraîneur du PSG aspire à construire un groupe et à ne procéder qu’à des petites retouches d’effectif. Comme révélé par le10sport.com le 9 novembre dernier, au menu du prochain mercato d’hiver, Paris cible une seule recrue, dans le secteur offensif. Un ailier, capable de jouer à merveille le rôle de joker pour Dembélé ou Barcola. Pour le reste, le PSG ne bougera, sauf si départ il y a.

EXCLU @le10sport : Le PAOK Salonique négocie avec le PSG pour Ayman Kari !



▶️ Le mercato grec ferme ses portes le 14 septembre

▶️ Le PSG est ok

▶️ La balle est dans le camp du milieu de terrain parisien



On vous détaille tout ça à 22h30 sur https://t.co/kK6q5fpOcX — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) September 10, 2024

Skriniar en première ligne

Et départ, il est de plus en plus possible qu’il en soit question pour le défenseur central Milan Skriniar. Le Slovaque, tout proche de quitter le PSG l’été dernier, est de nouveau courtisé. Ces dernières semaines, son dossier a nettement avancé et la possibilité de le voir partir en janvier est aujourd’hui importante. Si Skriniar s’en va, Paris bougera sur un défenseur central. De préférence un profil d’avenir, comme peut l’être l’excellente pioche Willian Pacho, arrivé l’été dernier en provenance de la Bundesliga.

Prise de contact pour Kolo-Muani

L’autre dossier chaud du moment, c’est celui de Randal Kolo-Muani. Interrogé par Téléfoot, l’attaquant de l’équipe de France semble déterminé à se battre pour se faire une place au PSG : « Partir ? Non, je n’ai jamais essayé de penser à cela. Je veux continuer à travailler, de montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même ». Mais en coulisses, ça bouge pour le faire partir du PSG. Selon nos informations, Manchester United a récemment pris contact pour manifester son intérêt pour Randal Kolo-Muani. Faute d’avoir les finances pour un transfert, les Red Devils sont plutôt sur une demande de prêt pour la seconde partie de saison 2024-2025. Les discussions vont se poursuivre d’ici la fin de l’année et le choix appartiendra au joueur de rester pour « continuer à se battre » ou tenter l’aventure anglaise, avec un tout nouvel entraîneur (Ruben Amorim) qui semble, lui, vouloir lui faire confiance.