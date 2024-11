PSG : Le menu du mercato d’hiver va vous surprendre !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A l’occasion du prochain mercato hivernal, le PSG ne fera pas de folie. Selon nos informations, Luis Enrique ne souhaite pas renverser la table et n’envisage qu’une ou deux arrivées. Pas plus.

Après quatre journées de Ligue des Champions, dans une toute nouvelle formule, le PSG pointe à une très inquiétante 25e place. Battu par l’Atletico de Madrid (1-2), Paris n’a plus le droit à l’erreur malgré un calendrier « gratiné » qui conduira la bande à Barcola sur le chemin du Bayern Munich (26 novembre), du RB Salzbourg (10 décembre), de Manchester City (22 janvier) et de Stuttgart (29 janvier). Fragilité défensive, manque d’efficacité offensive : les carences parisiennes semblent assez évidentes. Pour autant, Luis Enrique ne prévoit pas de bouger plus que de mesure lors du prochain mercato hivernal.

Le PSG cherche un ailier

Au menu du mercato parisien, Luis Enrique souhaite prioritairement mettre la main sur un ailier. C’est en tête sur sa liste de course pour janvier. Un renfort offensif pour jouer les doublures de Barcola et/ou Dembélé, plutôt convaincants jusqu’à présent. Pour le reste, le technicien espagnol ne réclamera rien d’autre à Luis Campos, directeur sportif du club. A moins que Milan Skriniar ne quitte le club en janvier, ce qui est de plus en plus probable…

Aucun 9 en janvier

Selon nos informations, le dossier Skriniar bouge en coulisses. Les offensives se précisent et les chances de voir le Slovaque quitter Paris sont importantes. Dans ce cas, le PSG s’activera pour recruter un défenseur central. Mais si Skriniar reste, comme l’été dernier, l’écurie parisienne ne bougera pas.

Très souvent évoqué ces dernières semaines, le cas du « numéro 9 » ne sera pas un sujet du mercato d’hiver. Nos sources sont formelles, le PSG ne travaille pas sur l’arrivée d’un avant-centre en cours de saison. Le retour de Gonçalo Ramos suffit à Luis Enrique pour disposer de l’attaquant qui a souvent manqué au PSG en ce début de saison…