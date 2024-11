EXCLU - Mercato : L’AS Monaco avance pour Magassa

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Très courtisé lors du dernier mercato estival, Soungoutou Magassa (21 ans) est en discussion active avec l’AS Monaco pour prolonger son contrat. Et selon nos informations, le dossier avance concrètement vers un avenir sur le Rocher.

Pur produit de la formation monégasque, Soungoutou Magassa confirme son potentiel. A 21 ans, ce milieu défensif très prometteur s’installe sur le Rocher et enchaîne les bonnes prestations. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’espoir tricolore a vu plusieurs clubs se pencher sur son cas l’été dernier. Comme révélé par le10sport.com, le LOSC a notamment tenté de le séduire. Un intérêt encore vif dans le Nord mais la tendance se précise pour Magassa.

Prolongation en vue

Selon nos sources, les discussions entre Soungoutou Magassa et l’AS Monaco avancent bien vers une prolongation de contrat. Sauf retournement de situation, le milieu de terrain devrait tomber d’accord prochainement avec ses dirigeants pour rempiler et verrouiller son avenir sur le Rocher.